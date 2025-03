Kvaratskhelia è autore di un gesto stupendo sui social che sta facendo emozionare i tifosi azzurri: da brividi su un ex compagno.

“Chi ama non dimentica”. E’ il concetto che ha accompagnato nei decenni il rapporto viscerale tra Napoli e Maradona. Il protagonista dei primi due scudetti, anche dopo anni dal suo addio, continuò a ricordare le emozioni vissute e le amicizie coltivate. Lo stesso sembra fare in questi mesi un altro protagonista della recente storia calcistica napoletana. Il fantasista georgiano Khvicha Kvaratskhelia, da Parigi, continua a seguire le vicende legate alla sua ex squadra salutata tra le lacrime e con un messaggio emozionante solo lo scorso gennaio. Il fuoriclasse nelle ultime ore ha “incoronato” un talento del Napoli con un bel gesto sui social.

Napoli, Kvaratskhelia incorona Russo: “Che giocatore”

“La visione senza esecuzione è solo illusione“. Con questa frase Lorenzo Russo, giovanissimo talento della Primavera del Napoli, ha commentato un suo post di Instagram contenente le immagini del recente eurogol segnato durante Napoli-Pescara del campionato Primavera 2. Una semirovesciata arrivata al minuto 92 che ha fatto scatenare la gioia dei tifosi presenti allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Tra i primi a commentare è stato proprio Kvaratskhelia, che ha scritto senza mezzi termini: “Che giocatore“.

Kvaratskhelia, la scorsa estate, ha avuto modo di conoscere Russo durante il ritiro agli ordini di Antonio Conte. Proprio in quel periodo il georgiano si è probabilmente reso conto del potenziale della giovane promessa.

Oggi, nonostante le distanze che li separano, ha voluto comunque rendere merito alla sua giocata che lo scorso sabato ha portato al 2 a 2 finale. Russo, in quella partita, si è reso protagonista di una doppietta segnando anche l’iniziale vantaggio napoletano su calcio di punizione.

Napoli, Kvaratskhelia non dimentica: che elogio per Russo

Khvicha Kvaratskhelia, dopo l’addio al Napoli e il suo trasferimento al PSG, continua a mantenere vivo il legame con la città partenopea, segno di un amore che non si dimentica. Nonostante l’impegno con il club francese, dove sta cercando di adattarsi al nuovo ambiente, il georgiano non ha mai smesso di seguire le vicende del suo ex team.

I numeri che ha lasciato al Napoli sono importanti: 30 gol e 29 assist in 107 partite, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello storico scudetto della stagione 2022-2023.

Il suo affetto per la squadra è evidente anche nei piccoli gesti, come il recente messaggio di incoraggiamento a Lorenzo Russo. Un legame che, nonostante i cambiamenti, dimostra quanto Kvara rimanga legato al suo passato e ai suoi successi partenopei.

