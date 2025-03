Mercato Napoli, arriva l’annuncio: Manna in pole per la stella della Serie A

Importantissimo annuncio di mercato per il Napoli: adesso il club azzurro sogna il super colpo dalla Serie A.

Il Napoli continua a sognare lo Scudetto, ma, vista la fine della stagione alle porte, occorrerà pensare anche alla pianificazione del prossimo calciomercato. Le prime mosse, fin qui, sembrano essersi concentrate in modo prioritario sul reparto difensivo: sembra infatti già conclusa la trattativa per l’acquisto di Luca Marianucci, centrale difensivo dell’Empoli.

Tutti i rumors di mercato sono comunque concordi nell’affermare che non sarà l’unico acquisto in difesa e che il Napoli ha nei piani anche l’acquisto di un centrale difensivo di spessore ancora maggiore.

Solet-Napoli, sprint di Manna: il punto

Il nome di cui si parla sempre più insistentemente è quello di Oumar Solet, difensore dell’Udinese. Su di lui c’è l’interesse praticamente di mezza Serie A dopo che dal suo arrivo a gennaio ha letteralmente conquistato tutti per il suo rendimento. Ma, secondo Walter De Maggio, il Napoli sarebbe avanti a tutte le concorrenti su di lui.

In diretta a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, De Maggio ha annunciato un vero e propio sprint degli azzurri per il difensore:

“Capitolo Solet, ci sono sette squadre sul calciatore, ma il Napoli ha sorpassato tutti ed in questo momento è in pole position. Sta al Napoli affondare il colpo e potrebbe chiudere quest’altro acquisto dopo quello di Marianucci. Da ciò che mi risulta Conte ha dato il suo ok per lanciare l’assalto al difensore francese”.

Insomma, quello di Solet è un profilo che ha messo davvero d’accordo tutti e non potrebbe essere altrimenti, a maggior ragione dopo l’ennesima super prestazione di ieri a San Siro, in cui ha anche realizzato il suo primo gol in Serie A.

Chi è Oumar Solet: il talento che illumina la Serie A Ma chi è davvero questo ragazzo che sta facendo parlare di sé? Classe 2000, nato a Melun, in Francia, Solet ha un passato nelle giovanili del Lione e un’esperienza al Salisburgo, dove ha affinato le sue qualità sotto la guida di un club noto per lanciare talenti. Il suo arrivo in Serie A ha confermato tutto il suo potenziale: velocità, senso della posizione e una capacità di leggere il gioco che lo rendono un muro difficile da superare. Come se non bastasse, nell’ultima partita a San Siro ha messo la ciliegina sulla torta, segnando il suo primo gol nel campionato italiano. Un biglietto da visita niente male per un difensore di appena 25 anni. Non stupisce, quindi, che il Napoli lo consideri un tassello perfetto per il progetto di Antonio Conte. L’allenatore, famoso per le sue difese impenetrabili, sembra aver trovato in Solet un giocatore su cui puntare con il cuore in mano. E i tifosi? Beh, dopo l’ennesima prestazione da urlo, già lo sognano al fianco di capitan Di Lorenzo, pronti a gridare “Forza Napoli” con ancora più orgoglio.

Last Updated on 31 Mar 2025