Napoli-Milan, Bruscolotti “rimanda” un titolare: giudizio a sorpresa

Arriva il commento di Giuseppe Bruscolotti dopo Napoli-Milan, l’ex Capitano rimanda un titolare e fa le pagelle degli azzurri.

Non tutti promossi a pieni voti dopo Napoli-Milan. Almeno secondo la autorevole opinione di Beppe Bruscolotti, storico Capitano degli azzurri negli anni ’80. L’ex centrale difensivo oggi ha fatto le pagelle di alcuni calciatori scesi in campo nella vittoria di ieri allo stadio Maradona. I tre punti conquistati dai ragazzi di Conte sono fondamentali per continuare a credere al sogno scudetto, anche se l’Inter, nonostante la sofferenza finale nella vittoria sull’Udinese, non ha ancora rallentato il ritmo. “Pal ‘e fierr”, forse un po’ a sorpresa, ha rimandato la prestazione di un calciatore in particolare.

Napoli-Milan, Bruscolotti a Di Lorenzo: “Deve aiutare in difesa”

Da Capitano a Capitano, Bruscolotti ha mandato un messaggio a Giovanni Di Lorenzo in diretta radio durante la trasmissione “Radio Goal” su “Kiss Kiss Napoli“:

“Di Lorenzo? Sul lato destro del Napoli si è ballato parecchio, per me al massimo è da 6 in pagella il capitano. Dal punto di vista offensivo è fortissimo, ma deve dare un contributo anche sul lato difensivo. Buongiorno? Un baluardo, sempre puntuale, in ogni occasione. Meriterebbe almeno il 7 in pagella se non qualcosa in più. Non ci sono parole per lui, è un grande veramente”.

Bruscolotti ha completato la sua analisi chiamando in causa altri calciatori:

“Olivera è stato da 6. Gilmour? Non l’ho visto a grossi livelli, anche lui è da 6. La linea mediana non è che stia attraversando un buon momento, soprattutto Anguissa. Politano? Merita più di 7 in pagella, secondo me è almeno da 8”.

Napoli-Milan, Bruscolotti rimanda Di Lorenzo: i numeri del Capitano

A Di Lorenzo non viene forse perdonata l’azione che ha portato Theo Hernandez all’assist decisivo nella rete della speranza siglata da Jovic sul finale di Napoli-Milan. Tuttavia, il Capitano anche in questa stagione sta facendo vedere il suo talento: l’assist di ieri è stato il terzo in stagione con 3 gol all’attivo in 32 apparizioni ufficiali.

In conclusione, le parole di Bruscolotti risuonano come un richiamo alla crescita e al miglioramento, soprattutto per chi, come Di Lorenzo, ha la responsabilità di guidare la squadra in tutti gli aspetti del gioco. Il Napoli continua a dimostrare carattere, ma la strada verso il sogno scudetto è ancora lunga, e ogni minimo errore potrebbe fare la differenza. Il campionato è aperto e la tensione cresce.