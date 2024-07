Hermoso Napoli, l’annuncio dell’esperto fa scatenare i tifosi: c’è l’aggiornamento – IL POST

Hermoso è il grande nome per rinforzare ulteriormente la difesa del Napoli, dopo gli arrivi di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin.

Le prime mosse del Napoli in sede di calciomercato hanno riguardato la difesa: non a caso, il primo nome chiesto da Antonio Conte sin dal suo arrivo in azzurro è quello di Alessandro Buongiorno, calciatore arrivato dal Torino nei giorni scorsi per una cifra di poco inferiore ai quaranta milioni di euro. Senza dimenticare, inoltre, che i partenopei hanno ingaggiato Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, con quest’ultimo che sarà una risorsa sicuramente importante per le fasce, che sia esso inteso come terzino in una difesa a tre o quinto.

Ora l’obiettivo è sfoltire la rosa, visto i numerosi centrali in dotazione all’organico a disposizione di Antonio Conte, che sicuramente accoglierebbe di buon grado un acquisto come quello di Mario Hermoso. Lo spagnolo, disponibile a parametro zero dopo che è scaduto il suo contratto con l’Atletico Madrid, è continuamente accostato al club partenopeo, tant’è che c’è chi parla sostanzialmente di un accordo congelato, da formalizzare dal momento in cui il Napoli riuscirà a effettuare almeno un’operazione in uscita (Natan, Juan Jesus e Ostigard i principali indiziati a tal riguardo). Il gradimento degli azzurri è, d’altronde, confermato dalla notizia lanciata dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X / Twitter, spiegando come Hermoso sia più vicino al club di Aurelio De Laurentiis.

Ultime mercato Napoli, Schira annuncia: “Hermoso più vicino agli azzurri”

Mario Hermoso sarebbe sempre più vicino al Napoli. L’annuncio arriva direttamente dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, svelando i dettagli di un accordo che, difatti, sarebbe già stato trovato.

Di seguito, quanto scritto dal giornalista a tal riguardo:

“Mario Hermoso si avvicina sempre più a Napoli a parametro zero. Trattative in corso per un contratto fino al 2027, con un ingaggio da quattro milioni di euro annui, più bonus”.

Il club azzurro, dunque, sembrerebbe essere davvero vicino al difensore, che arriverebbe eventualmente in azzurro da free agent. È chiaro, però, che va capito se il tutto è vincolato, così come sembra, dalle eventuali operazioni in uscita, considerando che i centrali ora in rosa sono davvero tanti, dopo gli arrivi sia di Alessandro Buongiorno che di Rafa Marin. Intanto, la novità lanciata da Schira, indubbiamente, fa aumentare l’entusiasmo della piazza per un colpo che sarebbe sicuramente importante, date anche le condizioni economiche dell’affare.