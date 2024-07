Hermoso avverte il Napoli: c’è un intoppo che può far saltare la trattativa

La trattativa fra Hermoso e il Napoli procede ancora, ma c’è un intoppo che potrebbe davvero far saltare tutto, impedendo il colpo.

Il Napoli è davvero scatenato in questo inizio di calciomercato: già chiusi i colpi Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, il direttore dell’area tecnica Manna non avrebbe per nulla terminato qui le possibili sorprese. Bisognerà solo sfoltire la rosa e piazzare qualche esubero prima che possano arrivare ulteriori acquisti, in particolare in difesa e in attacco.

In particolare, nel reparto difensivo un ulteriore innesto potrebbe essere Mario Hermoso, difensore 29enne spagnolo rimasto svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l’Atletico Madrid. Prima di affondare il colpo per lui, però, si dovrà necessariamente piazzare almeno due fra i difensori facenti parte del pacchetto dei centrali della scorsa stagione, i quali hanno abbondantemente deluso le aspettative. Potrà quindi restare solo uno difensore del terzetto composto da Ostigard, Natan e Juan Jesus.

Hermoso, c’è un pericolo: l’affare può saltare

La trattativa per lo spagnolo, quindi, prosegue, ma senza poter davvero chiudere l’operazione prima dell’arrivo di queste cessioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore avrebbe dato al Napoli la disponibilità ad aspettare, ma non ancora per molto. Il club azzurro, così, dovrebbe cercare di chiudere tali cessioni il prima possibile, altrimenti lo spagnolo potrebbe davvero farsi tentare dall’idea di sposare altri lidi.

Manca ancora, tra l’altro, anche l’accordo con il calciatore: la società azzurra continua ad offrire un triennale da 3,5 milioni all’anno, mentre il suo entourage continua a chiedere un contratto da 5 milioni a stagione. L’intesa, comunque, potrebbe essere trovata intorno ai 4,5 milioni all’anno. Il problema vero, quindi, rimarrebbe solo quello di riuscire a chiudere queste cessioni in modo sufficientemente rapido.

Per tutti i tre difensori sopra menzionati, le piste principali sono quelle provenienti dalla Serie A. Per Ostigard, ci sarebbe in cima il Genoa, per Juan Jesus i club interessati sono Parma e Cagliari, mentre per Natan la situazione sarebbe più fredda. Infatti, Conte potrebbe anche scegliere di privilegiare le cessioni degli altri due per provare a dare un’altra chance al brasiliano come braccetto mancino. Difficilmente, comunque, il Napoli si priverebbe di lui a titolo definitivo, ma solo in prestito. Dipende da tutte queste situazioni, inevitabilmente, l’evoluzione dell’affare Hermoso. Il calciatore vuole risolvere in tempi non troppo lunghi la questione relativa alla sua prossima squadra e rimanere a lungo ancora senza squadra. La palla passerà al Napoli e alla rapidità impiegata dal ds Manna di piazzare gli esuberi.