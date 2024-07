Mercato Napoli, un club francese sonda un azzurro: cessione sempre più vicina

Dopo aver ufficializzato i primi tre colpi in entrata, per il Napoli è tempo di cedere alcuni azzurri. Un club francese ha mostrato il proprio interesse per un azzurro.

Gli azzurri dovranno ora cedere alcuni azzurri che non fanno parte del progetto, per poi poter effettuare altri acquisti. Un azzurro interessa ad un club francese, che sarebbe pronto ad acquistarlo.

Mercato Napoli, un azzurro finisce nel mirino di un club francese: di chi si tratta

Dopo aver ufficializzato i tre colpi per la difesa, ossia Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, per il Napoli è tempo di lavorare alle cessioni. Il Direttore Sportivo Manna è al lavoro per piazzare i vari esuberi, che non faranno parte del progetto tecnico di mister Conte. Tra questi c’è Giovanni Simeone, che è sempre più in uscita dal Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, oltre ad alcuni club italiani, ci sarebbe stato un sondaggio nelle ultime ore da parte del Marsiglia di Roberto De Zerbi per il Cholito. L’attaccante argentino è alla ricerca di un club che gli garantisca minutaggio e lo metta al centro del progetto, ed i francese potrebbero accontentare le richieste di Simeone.

Dopo due stagioni al Napoli vissute da riserva di Osimhen, Simeone ha deciso di cambiare aria per provare a mettersi in gioco nuovamente da titolare. Si è parlato dell’interesse di alcuni club della Serie A, su tutti la Lazio di Marco Baroni vista anche la partenza di Ciro Immobile. Oltre ai biancocelesti, c’è stato qualche timido sondaggio da parte di alcuni club di media-bassa classifica, che però ad oggi non si sono interessate concretamente. Nelle ultime ore è emerso un sondaggio del Marsiglia per Simeone, con De Zerbi che sarebbe pronto ad accogliere l’argentino nel suo nuovo club.

Il tecnico italiano è consapevole delle qualità tecniche e realizzative del Cholito, e vorrebbe affidare proprio a lui il peso dell’attacco del suo Marsiglia. C’è stato un primo sondaggio da parte del club francese per capire i costi e la fattibilità dell’operazione. La dirigenza del Napoli è in attesa dell’offerta giusta per lasciar partire Simeone, con il suo posto che sarà ricoperto presumibilmente da Walid Cheddira. Dunque è solo questione di tempo per la cessione di Simeone, che potrebbe sbloccarsi nel corso delle prossime settimane.