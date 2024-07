UFFICIALE- Prima cessione del Napoli: il comunicato del club

Il Napoli ha annunciato ufficialmente una prima cessione nel suo calciomercato: è arrivato anche il comunicato al riguardo.

Il Napoli è stato davvero scatenato nell’inizio di questo calciomercato. Ben tre le operazioni concluse in entrata, due già ufficiali: si tratta degli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Manca invece la firma sul contratto di Alessandro Buongiorno, la quale sembra comunque imminente. Tante poi dovranno essere anche le operazioni in uscita, con tanti esuberi da piazzare. Su molti di questi incideranno anche questi primi giorni di ritiro, inauguratosi oggi a Dimaro: Conte avrà infatti la possibilità di allenare tutti i giocatori a sua disposizione e scegliere quali faranno parte dei suoi piani.

Basti pensare, ad esempio, ai tanti calciatori di ritorno dai prestiti, come Walid Cheddira dal Frosinone, Alessio Zerbin dal Monza e Gianluca Gaetano dal Cagliari. Oltre loro, ce ne sono tanti altri di ritorno dalle serie inferiori, per cui il Napoli sta scegliendo quale sarà la nuova destinazione che più si addice alla crescita della loro carriera.

Napoli, ufficiale la cessione di Sgarbi

Il primo di questi a ricevere la sua decisione ufficiale è Lorenzo Sgarbi: è ufficiale infatti la sua cessione in prestito al Bari. Il calciatore, quindi, rientrerà in azzurro al termine del prossimo campionato. Proseguono, quindi, anche le operazione con l’altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis, a cui spesso sono stati prestati i giovani azzurri più promettenti.

Spicca, ad esempio, quella di Michael Folorunsho, il quale giocò al Bari la stagione 2022/2023, con cui sfiorò la promozione in Serie A, sfumata solo negli ultimi secondi della finale playoff contro il Cagliari. Adesso il centrocampista, dopo un anno in prestito al Verona, farà parte della rosa del Napoli ed ha partecipato anche ad Euro 2024 con la Nazionale di Spalletti. Ci si augura un percorso simile per Sgarbi, reduce invece dal prestito all’Avellino in Serie C.