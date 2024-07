Clamoroso in Ligue 1, il Lens rischia la bancarotta e svende Danso: Napoli in agguato

Ciò che sta succedendo in Ligue 1 ha dell’assurdo: il Lens rischia la bancarotta e ha bisogno di far cassa, anche Danso sul mercato

Il Napoli in questa sessione di mercato ha già preso Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Al momento, Mario Hermoso resta in stand by a meno che non escano Juan Jesus e/o Natan.

La sensazione è che in entrata si dovrà, dunque, attendere che Manna faccia delle uscite e questo vale anche per gli altri reparti, con Osimhen come primo candidato alla cessione. Ciò che però sta succedendo in Ligue 1 ha del clamoroso e il Lens può svendere Kevin Danso.

Danso era finito nel mirino del Napoli la scorsa estate per sostituire Min-Jae Kim, ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Il difensore austriaco ha rinnovato il contratto, con un video pubblicato dal Lens che prendeva anche in giro il club partenopeo.

Stavolta le cose sono cambiate drasticamente. Secondo l’Equipe, la Ligue 1 non è riuscita a vendere i diritti tv del campionato per i prossimi cinque anni. Le proposte sono troppo basse e, dunque, in Francia al momento nessuno trasmetterà le partite. In questo modo, ben 8 club rischiano la bancarotta: Auxerre, Nantes, Reims, Montpellier, Brest, Le Havre, Angers e Lens.

Napoli su Danso, il Lens deve fare cassa

Il Lens dipende dai diritti tv, la richiesta della Ligue 1 è di almeno 800 milioni. Tuttavia, i maggiori broadcaster come Prime Video, beIN Sports, hanno scelto di puntare su altri campionati. Mentre Canal+ ha fatto un’offerta molto inferiore alle aspettative per delle diatribe del passato con la Lega Calcio Francese.

Questo porta il Lens a pensare seriamente alla cessione di Danso. Secondo quanto riferito da ‘RMC Sports’, il Napoli non ha mai interrotto i contatti per l’acquisto di Danso. Il club francese cederebbe il difensore centrale austriaco per 25 milioni di euro. Una cifra notevolmente inferiore rispetto ai 40 richiesti la scorsa estate.

E’ chiaro che, con l’arrivo di Buongiorno e Rafa Marin, è difficile che il Napoli spenda tutti questi soldi per un altro difensore centrale. Ma come sottolineato in precedenza, le cose potrebbero cambiare se dovessero uscire i vari Ostigard, Juan Jesus e Natan. Profili che ovviamente non risultano incedibili per il club partenopeo.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità e chissà se la Ligue 1 risolverà il problema dei diritti tv, vero punto interrogativo dell’estate del campionato francese che ha perso Kylian Mbappé.