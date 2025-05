La Premier è una minaccia, ora il Napoli trema: il DS Manna rischia di perdere l’obiettivo!

Il DS Manna potrebbe fare i conti con alcuni problemi legati al mercato. Il dirigente azzurro sta per perdere un obiettivo di mercato.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma intanto la società è focalizzata anche sul futuro. In modo particolare, i dirigenti starebbero seguendo i profili che potrebbe aumentare la forza della rosa partenopea. Nelle ultime settimane, alcuni nomi sarebbero stati accostati alla società, anche se i dettagli emersi rendono tutto più difficile. A tal proposito, il Napoli potrebbe perdere un importante obiettivo di mercato.

Lo United vuole Milinkovic-Savic: Napoli beffato?

La beffa è molto vicina per il Napoli. Sebbene il club azzurro sia primo in classifica a sole tre giornate dal termine del campionato, la dirigenza non può che concentrarsi anche sul mercato. Da qui, infatti, passeranno gli obiettivi futuri e tanto altro.

A tal proposito, nelle ultime settimane, il nome di Vanja Milinkovic-Savic è stato accostato al club azzurro. L’estremo difensore è in uscita dal Torino dopo una stagione da protagonista, motivo per il quale l’addio sarebbe dietro l’angolo. In realtà, la trattativa con il Napoli potrebbe essere più ostica del previsto.

Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sui rispettivi profili “X” sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Manchester United. Nelle ultime settimane, infatti, ci sarebbero stati i primi contatti esplorativi tra le parti. Tutto ciò, ovviamente, rende molto difficile la trattativa e di conseguenza il progetto ideato dal DS Manna.