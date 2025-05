Infortunio Neres, c’è una speranza in casa Napoli: ecco cosa accadrà a Castel Volturno

David Neres tiene tutti col fiato sospeso in casa Napoli. Le ultimissime sull’infortunio del calciatore di proprietà del Napoli.

Sono attese grosse novità in casa Napoli sul fronte infortuni. Nelle ultime settimane e non solo, il club azzurro è stato costretto a fare i conti con delle situazioni molto complesse. Infatti, spesso, si son verificate situazioni di emergenze per Antonio Conte che ha dovuto fare i conti con alcune problematiche. Più di qualche volta il protagonista è stato David Neres, alle prese già con il secondo infortunio di natura muscolare. Proprio sul brasiliano sono emerse novità importanti in vista delle prossime uscite.

Rientro anticipato per Neres? Cosa accadrà a Castel Volturno

Il Napoli è lontano solo tre uscite dal quarto Scudetto. Qualora gli azzurri dovessero mantenere l’attuale vantaggio sull’Inter si laureerebbero come nuovi “Campioni d’Italia”. Per fare ciò, però, sarà importantissimo non commettere errori contro Genoa, Parma e Cagliari.

A tal proposito, Antonio Conte spera di riavere tutti gli uomini a disposizione per il rush finale. La situazione non è affatto semplice, ma lo staff medico starebbe provando a recuperare anche David Neres. Quest’ultimo, è alle prese con l’ennesimo problema muscolare ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Come riportato da “La Repubblica” sarà di fondamentale importanza capire i progressi del calciatore durante questa settimana. L’obiettivo dei medici è quello di “consegnare” il brasiliano ad Antonio Conte a cavallo tra le sfide contro Parma e Cagliari. In tale casista, l’ex Benfica sarebbe disponibile per le ultime di campionato e sarebbe una pedina cruciale in chiave Scudetto.