“Piano Kvaratskhelia”, Fabrizio Romano svela tutto sul futuro: rinnovo o cessione?

Il Napoli, in attesa della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, ha un piano per trattenere in azzurro Kvaratskhelia.

Dopo l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis, mercoledì prossimo ci sarà la prima conferenza stampa di Antonio Conte da allenatore del Napoli. Il tecnico pugliese, infatti, sarà presentato in una cornice davvero prestigiosa, ovvero il Palazzo Reale del capoluogo campano.

Tuttavia, in attesa della conferenza stampa di presentazione, l’ex ct della Nazionale italiana sta già affrontando diversi temi molto spinosi. Due big del Napoli, di fatto, hanno chiesto di lasciare la squadra azzurra. I giocatori in questione sono Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Proprio sul georgiano bisogna registrare delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, ecco il piano di De Laurentiis e Conte per trattenere Kvaratskhelia

Come scritto su X da ‘Fabrizio Romano‘, giornalista e tra i massimi esperti delle trattative di calciomercato, il Napoli è pronto ad assumere una posizione molto forte sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il club azzurro, infatti, ha tutta l’intenzione di non cedere in questa sessione di calciomercato estivo il calciatore georgiano.

La permanenza di Kvaratskhelia, infatti, è un’assoluta priorità sia per Aurelio De Laurentiis che per Antonio Conte. Il Napoli, dunque, alzerà un muro altissimo per non cedere le prestazioni a titolo definitivo dell’ex calciatore della Dinamo Batumi. Il club partenopeo ha mostrato anche molta contrarietà su come il PSG ha ‘tentato’ il calciatore georgiano.

Il Napoli, inoltre ha anche già rifiutato un’offerta di circa 100 milioni di euro da parte del club francese che, però, continua a monitorare il calciatore. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis andrà incontro alle richieste dell’entourage di Kvaratskhelia per cercare di trovare un accordo definitivo per il rinnovo contrattuale del giocatore.

C’è da dire che trattare con l’agente dell’attaccante partenopeo non sarà di certo facile per Aurelio De Laurentiis, visto che la sua intenzione è quella di far cambiare aria al suo assistito. Un punto chiave potrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria, in stile ‘Victor Osimhen’. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di Kvaratskhelia, sul quale Antonio Conte ha tutta l’intenzione di costruire sul suo Napoli.

Oltre al georgiano, quindi, il tecnico pugliese è al lavoro anche per convincere Di Lorenzo a continuare a sposare la causa del Napoli. Tuttavia, almeno per il momento, il terzino destro sta ribadendo ancora la sua intenzione di lasciare il team partenopeo per diventare un nuovo giocatore della Juventus.