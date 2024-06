Lukaku Napoli, azzurri pronti a un’offerta importante: le cifre sono da urlo

Sulla trattativa tra il Napoli e Romelu Lukaku ci sono diverse indiscrezioni che riguardano le cifre dell’affare.

Con l’avvento di Antonio Conte sulla panchina partenopea, di fatto, nel Napoli ci saranno tanti cambiamenti. Il primo sarà sicuramente Rafa Marin, difensore spagnolo preso dal Real Madrid. Il secondo, in attesa di avere ulteriori aggiornamenti sul futuro di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, riguarda l’addio di Osimhen.

Il nigeriano, considerando anche l’inserimento nel suo ultimo rinnovo della clausola rescissoria dal valore di 130 milioni di euro. Al posto di Osimhen, dunque, il Napoli sta monitorando vari nomi, tra cui quello di Romelu Lukaku. Proprio sul belga ci sono da segnalare delle importanti novità.

Napoli pronto ad investire circa 25 milioni di euro per Lukaku

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘Il Mattino, infatti, il Napoli spera di ottenere dal Chelsea il prestito di Lukaku, ma è pronto anche ad investire tra i 20 ed i 25 milioni per acquisire a titolo definitivo le prestazioni dell’ex Inter e Roma.

Mentre dal punto di vista dell’ingaggio dell’attaccante c’è il bisogno di superare l’ostacolo degli 11 milioni di euro di stipendio che Lukaku percepisce dal Chelsea. L’anno scorso, infatti, il belga aveva fatto un importante ‘sconto’ alla Roma, visto che nel club giallorosso ha percepito ‘solo’ 7,5 di euro all’anno.

Al Napoli, se dovesse arrivare a titolo definitivo, Lukaku dovrebbe firmare per un contratto biennale (più opzione per il terzo) a cifre decisamente inferiori. Ad ogni modo, prima di poter lavorare per l’ingresso dell’attaccante belga in rosa, il DS Manna dovrà prima piazzare Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è uscito un po’ fuori dai radar di mercato, con i club che erano interessati che si sono defilati in maniera decisiva. L’ostacolo principale che spaventa i club è la cifra monstre richiesta dal Napoli per cedere Osimhen, e di conseguenza i vari PSG, Chelsea ed Arsenal sarebbero virati su profili meno onerosi.

Ovviamente questa situazione attorno ad Osimhen sta penalizzando fortemente il mercato del Napoli, che virava tutto intorno alla cessione del nigeriano. Manna prosegue con i sondaggi per vari attaccanti, ma il colpo non potrà essere assestato fin quando non sarà ceduto Osimhen. Quel che è certo, è che tra i tanti nomi circolati per l’attacco del Napoli, quello in pole è sempre Lukaku. L’avvento di Conte non ha fatto altro che alzare le quotazioni dell’attaccante belga in orbita Napoli, ma gli ostacoli per il suo arrivo non mancano. Intanto bisognerà capire quale sarà il futuro di Osimhen, e successivamente si potrà operare sul colpo in entrata per l’attacco.