Napoli, Manna cala il jolly da 10 milioni: il colpo

La stagione azzurra continua a regalare emozioni, ma il club è già a lavoro per la prossima finestra di mercato: il colpo arriva dalla Serie A

Il duello con l’Inter per lo Scudetto è serrato, avvincente, e i partenopei non sembrano intenzionati a mollare nemmeno di un centimetro. In campo si suda, si lotta e si fa sul serio. Ma intanto, dietro le quinte, comincia a muoversi qualcosa.

Il Napoli non si limita a vivere il presente: guarda già avanti. Il club è attento al mercato, soprattutto per quanto riguarda le fasce laterali, un reparto che ha vissuto una stagione travagliata tra infortuni e scelte obbligate.

Napoli, il calciomercato è già iniziato: asta per il jolly italiano

Con Spinazzola che ha vissuto un’annata a intermittenza e altri esterni che non hanno garantito continuità, la società è già al lavoro per regalare a Conte un elemento duttile, affidabile e pronto. E il nome che sta prendendo sempre più quota è quello di Nadir Zortea, attualmente al Cagliari.

Classe 1999, cresciuto nell’Atalanta e sbocciato definitivamente in Sardegna, Zortea sta disputando una stagione semplicemente brillante. Sei gol in Serie A da esterno, ruolo in cui di solito si crea più che si segna, sono un bottino che non può passare inosservato. Anche perché, come segnalato dal giornalista turco Ekrem Konur, il suo profilo è finito sui taccuini di diversi club italiani: Lazio, Torino, Como, e appunto, Napoli.

Ciò che rende Zortea particolarmente appetibile è la sua capacità di giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra. Una qualità rara, preziosa, specie per un tecnico come Conte che pretende elasticità tattica e massimo rendimento da ogni pedina.

Zortea-Napoli, le cifre della trattativa

Il Cagliari, intanto, è concentrato sulla salvezza. Gli uomini di Davide Nicola sono a tre punti dall’obiettivo e Zortea si è rivelato decisivo in più di un’occasione. La società lo ha acquistato per circa 5 milioni e, stando alle prime voci, non lo lascerà partire per meno del doppio.

Un investimento tra i 10 e i 12 milioni che, visti i numeri e le prospettive, potrebbe rivelarsi più che sensato per chi cerca qualità e affidabilità. Il contratto con i rossoblù scade nel 2028, quindi non sarà una trattativa semplice.

Ma il Napoli osserva, valuta e riflette. Zortea, intanto, continua a correre sulla fascia… e chissà che presto non lo faccia con la maglia azzurra.