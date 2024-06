È la rivelazione della Ligue 1, il Napoli medita il colpo a sorpresa: di chi si tratta

Il Napoli, dopo che ha preso il centrale spagnolo Rafa Marin dal Real Madrd, potrebbe piazzare in sede di calciomercato un altro colpo a sopresa.

Dopo una stagione davvero deludente e traumatica, di fatto, tra i club più attivi in queste prime settimane di calciomercato estivo bisogna sicuramente inserire il Napoli di Aurelio De Laurentiis e di Antonio Conte. Gli azzurri, infatti, sono al centro di tante trattative di mercato, visto che c’è la necessità di portare nel capoluogo campano tanti volti nuovi.

Il Napoli, di fatto, ha chiuso per l’arrivo dal Real Madrid di Rafa Marin. Il difensore spagnolo classe 2002, che nella stagione appena terminata ha giocato a titolo temporaneo nel Deportivo Alaves, è il primo rinforzo per la difesa di Antonio Conte. Tuttavia, oltre al centrale, gli azzurri, hanno messo gli occhi su altro possibile colpo a sorpresa in sede di calciomercato. Si tratta di Bradley Locko, di proprietà del Brest.

Calciomercato Napoli, il club partenopeo è sulle tracce di Bradley Locko del Brest: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’, anche il Napoli è sulle tracce di Bradley Lokco del Brest. Il laterale sinistro, dopo esser stato uno dei grandi protagonisti dell’ottima stagione del team transalpino, ha attirato a sé l’interesse di club come quello partenopeo ed il Nottingham Forest.

Quest’ultimo, infatti, vorrebbe prendere Lokco al posto di Nuno Tavares, che non ha convinto i dirigenti inglesi. Tuttavia, il Nottingham Forest non può muoversi in sede di calciomercato prima del 30 giugno a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario inglese. Il Napoli, invece, vorrebbe prendere il laterale sinistro per rinforzare una squadra che possa tornare a qualificarsi per la Champions League.

Il team campano, quindi, è tra i club pretendenti di Lokco, ma prenderlo non costerà poco. Il Brest, considerando anche il fatto che l’anno prossimo giocherà in Champions League, non ha la minima intenzione di svendere uno dei suoi calciatori con più talento. Il laterale sinistro (classe 2002), infatti, ha giocato l’anno scorso 33 gare di campionato, dove ha anche fornito tre assist vincenti ai propri compagni.

Bradley Locko, dunque, andrebbe a formare con Mathias Olivera il duo della fascia sinistra. Il Napoli, infatti, avrebbe comunicato all’agente di Mario Rui di cercare una nuova squadra per il suo assistito. Oltre al caso Di Lorenzo, quindi, il club partenopeo deve affrontare anche il possibile addio del terzino portoghese.