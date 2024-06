Mercato Napoli, quanti esuberi sul mercato: maxi tesoretto in arrivo per Manna

Il Napoli continua a programmare il calciomercato: sono ben quattro le cessioni in vista che possono portare nuovi incassi da gestire per il mercato in entrata.

Il Napoli si appresta ad un calciomercato che vedrà davvero tanti cambiamenti. Il club azzurro, infatti, è reduce da un decimo posto che obbligherà la società a rimaneggiare in larga parte la rosa di questa stagione, fra possibili addi dolorosi (Osimhen), colpi in entrata in arrivo (Rafa Marin) e altre cessioni di calciatori che hanno deluso nel corso dell’ultima stagione.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata proprio su quest’ultimi. Secondo la rosea, infatti, a finanziare il mercato in entrata non sarà solo la super cessioni di Victor Osimhen (la cui clausola ammonta sui 120 milioni), ma anche una serie di altre operazioni coinvolgenti calciatori che non rientrerebbero più nei piani del club azzurro.

Mercato Napoli, le ultime sulle uscite

Fra questi, spiccano in particolare Simeone e Lindstrom. Il primo chiede più spazio e ha già la valigia pronta: su di lui ci sono alcuni club spagnoli e la Lazio, che potrebbe decidere di acquistarlo nonostante l’addio del suo mentore Tudor al club biancoceleste. Sul danese, invece, è ben noto l’interesse di Lione e Marsiglia, con il secondo club che potrebbe inserirsi ancora di più soprattutto dopo l’arrivo del suo estimatore De Zerbi.

Il Napoli valuterebbe di cedere Lindstrom in prestito o anche a titolo definitivo intorno ai 25 milioni. In Italia, potrebbe valutare questo investimento la Fiorentina che, nel frattempo, si è inserita nella corsa per l’altro azzurro Gaetano. Altro azzurro in partenza è una colonna degli ultimi anni come Mario Rui, che potrebbe tornare in Portogallo o accettare un ingaggio importante dalla Turchia.

Infine, bisogna menzionare anche l’annunciata rivoluzione nel reparto difensivo. Partiranno per fare spazio ai nuovi arrivi quindi Ostigard e Natan: sul brasiliano, in particolare, si deve registrare l’interesse del Verona, che potrebbe acquistarlo in prestito.