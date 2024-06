Marin è del Napoli: la recompra può arrivare anche a 70 milioni! I dettagli

Rafa Marin sarà il primo acquisto del Napoli targato Manna e Conte, arrivano le cifre dell’accordo: clausola di recompra mai vista prima.

Il calciomercato sta pian piano entrando nella sua fase più calda, con le prime trattative che si stanno trasformando in affari fatti. Anche il Napoli si appresta ad essere seria protagonista di questa sessione estiva, soprattutto dopo gli arrivi di Giovanni Manna, nuovo capo dell’area sportiva, e Antonio Conte, ingaggiato come allenatore.

L’arrivo del tecnico è servito a far tornare entusiasmo tra i tifosi, rimasti scottati dopo il decimo posto in Serie A dell’ultima annata. Per essere competitivi di nuovo ad altissimi livelli, però, servirà anche costruire una squadra all’altezza delle aspettative e delle richieste del tecnico. Uno dei reparti dove bisognerà investire con più impellenza è quello difensivo, dove il Napoli potrebbe addirittura cambiare l’intero pacchetto.

Rafa Marin dal Real Madrid al Napoli, la clausola di recompra sarà variabile

Natan, Juan Jesus, Ostigard e Rrahamani sono tutti sul mercato, ma al momento il kosovaro sembra essere l’unico con buone possibilità di permanenza. A tante cessioni corrisponderanno anche tanti acquisti, per questo motivo il d.s. Manna ha intanto chiuso il primo arrivo della nuova stagione: si tratta di Rafa Marin prelevato dal Real Madrid per circa 10 milioni di euro.

Il centrale classe 2002 ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Alaves, i Blancos hanno accettato la cessione al Napoli, ma riservandosi la possibilità di riacquistarlo. Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nel corso del programma “Calciomercato – L’Originale”, ha spiegato tutti i dettagli dell’operazione, che appunto avrà una clausola di recompra, decisamente unica nel suo genere.

Come funzionerà la recompra di Rafa Marin?

Alla fine della stagione 2024-2025, non sarà esercitabile ;

; Alla fine della stagione 2025-2026, scatterà e sarà esercitabile per 25 milioni ;

; Alla fine della stagione 2026-2027, salirà a quota 35 milioni.

Ciò che è davvero particolare è la clausola di recompra inserita dal Napoli nell’accordo. Tale clausola, infatti, sarà variabile in base a una scelta de partenopei. In sostanza, alla fine della stagione 2024-2025, il Napoli potrà aggiungere alla quota che verserà in questa sessione (10 milioni, come detto) anche una nuova cifra di altri dieci milioni. Se lo farà, la recompra di Marin aumenterà:

da 25 a 50 milioni nel 2026;

nel 2026; da 35 a 70 milioni nel 2027.

Insomma, in base alle scelte del Napoli (e chiaramente al rendimento di Marin), il valore della clausola di recompra del difensore potrebbe schizzare a una cifra altissima, arrivando addirittura a 70 milioni di euro.