Accordo trovato, ha appena firmato con De Laurentiis: è ufficiale

Il presidente De Laurentiis ha appena chiuso l’accordo, c’è anche la firma ufficiale: è arrivato anche l’annuncio.

Una stagione davvero complicata quella che è appena terminata per l’intera famiglia De Laurentiis. Non solo il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha chiuso la stagione addirittura al decimo posto della Serie A, da campione d’Italia in carica (peggior risultato di sempre di una squadra reduce dalla vittoria dello scudetto, ndr); ma anche il Bari del figlio Luigi ha vissuto un’annata tremenda. Già, perché i galletti – che due anni fa sfiorarono la promozione, perdendola in pieno recupero nella finale playoff – stavolta sono andati a un passo dalla retrocessione in Serie C.

Il Bari ha infatti raggiunto la salvezza grazie alla vittoria nella finale playout di ritorno contro la Ternana, conservando così la Serie B. Una vera liberazione per la tifoseria pugliese, ma anche per la famiglia De Laurentiis, che ha tutte le intenzioni di rilanciare le ambizioni dei propri club. Il Napoli ha infatti ingaggiato Antonio Conte in panchina, mentre poco fa è arrivato anche un annuncio che riguarda il Bari.

Doppio annuncio ufficiale al Bari, ingaggiato il nuovo ds Magalini e il nuovo allenatore Moreno Longo

Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, i galletti hanno comunicato l’ingaggio del nuovo direttore sportivo, Giuseppe Magalini, ma soprattutto del nuovo allenatore, Moreno Longo. Entrambi hanno firmato un contratto fino al 2026 con opzione in caso di promozione.

Di seguito il comunicato sul nuovo direttore sportivo:

“SSC Bari dà il benvenuto a Giuseppe Magalini, nuovo Direttore Sportivo biancorosso. Trovato l’accordo che legherà il dirigente lombardo al Club di via Torrebella fino al giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione”.

Dopo l’ingaggio del nuovo dirigente, il Bari ha comunicato anche l’arrivo del nuovo allenatore Moreno Longo e del suo staff tecnico:

“SSC Bari dà il benvenuto a Moreno Longo nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa; per il tecnico piemontese accordo fino al giugno 2026 con prolungamento automatico per una ulteriore stagione sportiva in caso di promozione. Insieme al tecnico piemontese arrivano in biancorosso Dario Migliaccio (all. in seconda), Paolo Nava (prep. atletico) e Luca Ceccarelli (coll. tecnico)”.

Asse di mercato tra Napoli e Bari, possibile una doppia cessione in prestito

Tra Napoli e Bari potrebbero, inoltre, esserci anche delle nuove operazioni di calciomercato. Il d.s. Magalini ha infatti messo gli occhi su Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001 che lo scorso anno ha giocato in prestito all’Avellino. Sempre per l’attacco piace il centravanti classe 2003 Giuseppe Ambrosino, prodotto del settore giovanile partenopeo, che però sarà prima valutato in ritiro da Antonio Conte.