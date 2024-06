Asse con il Napoli, Manna piazza un azzurro: cessione al Bari

Il Napoli è pronto a cedere un azzurro al Bari: il calciatore ha disputato un’ottima stagione nell’ultimo anno.

Il mercato che condurrà il Napoli non sarà soltanto in entrata ma anche in uscita. Le ultime settimane sono state molto particolari a causa degli annunci degli agenti di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia, protagonisti indiscussi dello storico terzo scudetto partenopeo. I due considerano la loro esperienza chiusa con il Napoli: il primo per la scarsa fiducia che il club proverebbe nei suoi confronti, il secondo perchè a 23 anni vorrebbe giocare la Champions League.

Dinamiche di mercato che hanno infastidito la società che con un duro comunicato ha sottolineato che entrambi i calciatori hanno un contratto da rispettare. Con le valige in mano c’è anche Victor Osimhen la cui permanenza non è un’opzione plausibile: De Laurentiis è disposto ad ascoltare soltanto offerte vicine alla clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Sull’attaccante nigeriano sarebbe tornato forte l’Arsenal, dopo la momentanea uscita di scena del Chelsea.

La trattativa con i blues potrebbe seriamente avere dei riscontri importanti per il futuro degli azzurri con Conte al comando. Il primo obiettivo dell’attacco è infatti Lukaku, il cui cartellino potrebbe subìre delle variazioni a seguito di un’eventuale conclusione positiva della trattativa di Osimhen. Manna, però, pensa anche a far crescere i giovani: ecco la cessione al Bari.

Cessione in prestito definita: dopo Avellino ecco il Bari

La squadra biancorossa, di proprietà della famiglia De Laurentiis, è pronta a rilanciarsi dopo una stagione da incubo. Il Bari, infatti, ha colto la salvezza soltanto dopo aver vinto il playout contro la Ternana. Un’annata calcistica sotto tono soprattutto se comparata a quella precedente il cui sogno Serie A si è spento con il gol di Pavoletti allo scadere, valso il massimo campionato italiano al Cagliari.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, Lorenzo Sgarbi potrebbe passare al Bari. Il classe 2001, di proprietà del Napoli, autore di otto reti e ben 15 assist con la maglia dell’Avellino in Serie C, ha colpito la dirigenza biancorossa che sarebbe pronta ad accoglierlo per fargli fare il salto di qualità definitivo.