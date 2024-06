News SSC Napoli, decisione definitiva sul mercato: sarà a Dimaro con Conte!

Manca ormai poco meno di un mese dall’inizio del ritiro precampionato del Napoli, la cui prima fase si terrà come di consueto a Dimaro.

Tutti i tifosi sono in trepida attesa per scoprire come sarà il nuovo Napoli firmato Antonio Conte. L’arrivo del leccese ha scatenato l’entusiasmo in città, quasi dimenticando quelle che sono state le delusioni dell’annata appena conclusasi, con un decimo che è fin troppo poco per una squadra che si presentava ai nastri di partenza con il titolo di Campione d’Italia in carica. Errori su cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha mostrato fin da subito di aver compreso, puntando oltre che su Conte anche su altri rinforzi in termini dirigenziali, come Giovanni Manna. Ma anche lo stesso Lele Oriali (che farà parte dello staff dell’ex Commissario Tecnico, ndr), che impreziosirà il team dirigenziale.

Società partenopea che, grazie proprio al lavoro dell’ex Juventus Manna, è già attivissima sul mercato. Tanti i nomi in entrata e, contestualmente, anche quelli in uscita, con tante altre situazioni che saranno valutare nelle prime settimane di ritiro precampionato da Conte in persona. È il caso dell’attaccante Giuseppe Ambrosino, di proprietà del club azzurro e che ha trascorso la stagione in prestito al Catanzaro. Che ne sarà del suo futuro? Decisive, a tal riguardo, saranno i giorni che il Napoli trascorrerà in Val di Sole, sotto il lavoro del neo tecnico azzurro.

Notizie calcio Napoli, tutte le ultime novità su Ambrosino

Uno dei calciatori che il Napoli dovrà valutare in ritiro è Giuseppe Ambrosino. Stando a quanto appreso dalla redazione di Spazio Napoli, il calciatore sarà in ritiro agli ordini del nuovo allenatore azzurro, Antonio Conte.

Quest’ultimo vorrà valutare dal vivo il giocatore, per poi prendere una decisione su un eventuale nuovo prestito. D’altronde, non mancano affatto le società interessate eventualmente a puntare su di lui: in particolare, il Frosinone starebbe seguendo con attenzione il tutto, considerando che presto potrebbe essere concretizzato l’arrivo in Ciociaria di Vincenzo Vivarini (suo ex allenatore a Catanzaro, ndr). Anche da Bari si prospetta una possibile alternativa a titolo temporaneo per Ambrosino, così come la Cremonese e il Palermo che sono fortemente interessate. Per quanto concerne la massima serie, qualche feedback da parte di qualche club in questi mesi ci è stato e non è, inoltre, da escludere un’esperienza all’estero. Ma è chiaro che il calciatore penserà prima a giocarsi le sue chances in Val di Sole sotto gli ordini di Antonio Conte, per poi pensare a ogni altra ed eventuale destinazione.

Ambrosino verso l’adeguamento di contratto: i dettagli

A prescindere da quella che sarà la decisione a tal proposito, il Napoli dovrebbe comunque procedere con l’adeguamento contrattuale. Dimostrazione, insomma, di come il club partenopeo, anche dopo l’arrivo di Manna e di Conte, creda fortemente nelle sue qualità, pur consapevole che gli serve comunque dello spazio per continuare a crescere. Da qui, l’ipotesi di un nuovo prestito che, però, sarà presa definitivamente in considerazione dopo i primi giorni del ritiro di Dimaro.