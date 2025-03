Napoli, svelato il rammarico di Conte: il retroscena non lascia dubbi

Il Napoli di Antonio Conte questa sera si prepara a sfidare in casa il Milan di Sergio Conceicao con un unico obiettivo: puntare ai tre punti fondamentali per tentare di riacquisire il primato nella classifica e spianare ancora di più la strada per la lotta allo scudetto. L’allenatore dei partenopei impiegherà tutte le sue risorse per presentarsi dinanzi ai rossoneri con una carica maggiore, quella che possa fornire loro la cattiveria necessaria per abbattere l’attacco del Diavolo. Durante questi giorni però non sono mancate delle novità riguardanti proprio la squadra partenopea, in particolar modo c’è stato un focus su Antonio Conte su alcune dichiarazioni che ha rilasciato il Corriere della Sera.

Napoli, Antonio Conte e quel boccone amaro che ancora fa male…

Il Napoli di Antonio Conte, stilando un bilancio delle ultime 5 partite in campionato, ha collezionato ben 3 pareggi , una sola vittoria ed una sola sconfitta. Un ritmo che non ha trovato continuità e che fa storcere il naso soprattutto dopo aver raggiunto una sola vittoria nelle ultime sette gare. Il Corriere della sera, nelle ultime ore, ha rivelato un retroscena che non lascia assolutamente dubbi incentrandosi maggiormente sulla figura di Antonio Conte.

Sembrerebbe che l’attuale allenatore degli azzurri non abbia ancora digerito un episodio accaduto proprio all’interno del club, specialmente per le conseguenze che successivamente si sono manifestate. Il non essere stato in grado di scovare una soluzione adatta al problema sorto, lascia ancora quella sensazione di amaro in bocca che a lungo andare fa sempre più male.

Il rammarico di Antonio Conte e quella cessione di Kvara…

Il Corriere della Sera nelle ultime ore ha divulgato delle dichiarazioni che riguarderebbero proprio il tecnico del Napoli, Antonio Conte. Secondo il quotidiano quest’ultimo sembrerebbe non aver digerito la cessione di Kvara, sbarcato successivamente al Paris Saint Germain. Di seguito le parole riportate dal quotidiano.

“Il rammarico di Conte resta la cessione di Kvara senza che sia arrivato un sostituto all’altezza, Antonio non pensa al futuro, né però si fa un cruccio del passato. Conta la concentrazione sul presente. Una sola vittoria nelle ultime sette gare, il trend va necessariamente invertito. Adesso o, probabilmente, mai più”. Per Conte non essere stato in grado di trovare un degno sostituto del georgiano, fa riemergere ancora di più quella ferita che la sua partenza ha inflitto dal primo momento.

Last Updated on 30 Mar 2025 – 13:10 by William Scuotto