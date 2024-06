Mercato Napoli, Conte ha bloccato tutte le cessioni: resta una sola pista aperta

Il tecnico salentino ha posto il veto su tutte le operazioni in uscita del club azzurro, eccezion fatta per un solo giocatore.

Il Napoli si avvia alla stagione 2024/2025 tra la grande attesa della piazza partenopea nonostante il pessimo rendimento del passato campionato. I tifosi azzurri hanno ritrovato entusiasmo in seguito all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, il tecnico ha cancellato tutti i cattivi ricordi del Napoli campione d’Italia in carica. Le aspettative sull’apporto dell’ex Inter e Juventus sono alte, c’è tanta fiducia di ritornare a guidare la classifica di Serie A. Tuttavia, molto dipenderà anche dalle operazioni che la dirigenza realizzerà sia in entrata che in uscita. Sarà fondamentale perfezionare la rosa e allontanare tutti i calciatori intenzionati a cambiare aria.

Proprio riguardo le possibili cessioni del club azzurro è in arrivo un’importante notizia: Conte ha bloccato tutte le cessioni, il leccese intende prima osservare l’intero collettivo prima di lasciar partire qualcuno – eccezion fatta per un solo calciatore.

Napoli, Conte congela le partenze a eccezione di Osimhen

Antonio Conte è intenzionato a osservare tutti i giocatori della rosa azzurra nei ritiri che precederanno l’inizio del campionato, di conseguenza è congelata qualsiasi cessione. L’unica eccezione riguarderà Victor Osimhen, la permanenza del nigeriano dipenderà dal pagamento dei 130 milioni della clausola che potrà precedere i raduni pre-campionato. Questa la notizia riferita da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito quanto affermato dal giornalista:

“Al momento il Napoli non ha in programma di vendere giocatori per volere di Antonio Conte. I rientri di Cheddira, Gaetano, Caprile, Zerbin e Folorunsho saranno valutati nei due ritiri. L’unica partenza ipotizzabile è quella di Osimhen perché c’è la clausola rescissoria. Qualora dovesse arrivare un club disposto a pagare la clausola, si sceglierà il bomber per le prossime stagioni”.

L’annuncio del direttore lascia intendere la volontà di Antonio Conte di calarsi a pieno nella realtà napoletana ed, eventualmente, di mettersi di traverso nel caso in cui un calciatore apprezzato voglia lasciare la squadra. È proprio di questi giorni la vicenda Di Lorenzo, il tecnico sta dimostrando quanto possa essere importante il capitano a cui non intende rinunciare per alcun motivo. Il grande carisma dell’allenatore potrebbe fare la differenza nel percorso di rinascita del Napoli, i giocatori hanno bisogno di ritrovare la bussola e Antonio Conte è indubbiamente tra i migliori in materia. La prossima stagione si preannuncia ricca di sorprese per l’ambiente partenopeo, Conte è già entrato nel cuore di tutti.