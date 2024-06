Mercato Napoli, attaccante da 25 milioni per il post Osimhen: nome mai sentito prima

Svelato un nuovo profilo che potrebbe rimpiazzare il bomber nigeriano, gli azzurri lavorano sotto traccia per il centravanti.

Il calciomercato del Napoli si appresta a entrare nel vivo. La dirigenza azzurra è impegnata su diversi fronti per garantire una rosa competitiva ad Antonio Conte. In particolare, il tecnico leccese ha espressamente richiesto la permanenza di alcuni pilastri della rosa come Di Lorenzo e Kvara oltre che all’acquisto di nuovi calciatori. Tra i reparti attenzionati appare senza dubbio l’attacco, il direttore sportivo Manna dovrà sopperire alla partenza di Victor Osimhen che è pronto a salutare dopo quattro stagioni all’ombra del Vesuvio.

C’è tanta attesa per l’arrivo del successore del nigeriano, sono diversi gli attaccanti accostati alla formazione azzurra: attenzione, però, perché nelle ultime ore è apparso un nuovo nome a cui la dirigenza sta lavorando sotto traccia. Il nome è quello di Terem Moffi, attaccante di proprietà del Nizza, connazionale tra l’altro dell’attaccante del Napoli.

Napoli, idea Terem Moffi per il post Osimhen

Terem Moffi è il nuovo nome accostato al Napoli per il post Osimhen. Come riferito dall’edizione odierna del Mattino, gli azzurri starebbero pensando al 25enne nigeriano per rimpiazzare l’ex Lille. Moffi è reduce da una buona stagione al Nizza, club a cui è legato fino al 2027, in cui ha messo a referto ben undici gol e due assist. Il cartellino del centravanti ammonta a 25 milioni di euro, valutazione decisamente alla portate delle disponibilità finanziarie di Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, come riferito dallo stesso quotidiano, il Napoli spera nell’arrivo di Romelu Lukaku. Non sarà facile, però, strappare il bomber al Chelsea che attende l’intero versamento dei 44 milioni di euro della clausola rescissoria. La dirigenza partenopea spera di abbassare le pretese dei blues, in caso contrario si intensificherebbero i rapporti con il Girona per l’acquisto di Artem Dovbyk. Sull’ucraino la concorrenza è alta, per cui Manna tiene vive differenti piste e lavora sotto traccia a Terem Moffi che può essere il colpo a sorpresa.

Il classe ’99 potrebbe sposare il progetto azzurro e compiere un importante passo in avanti nella propria carriera, Napoli gli permetterebbe di calcare palcoscenici fino a ora ignoti. Tutto dipenderà, però, dall’andamento delle trattative con gli altri centravanti tra cui figura anche Gimenez del Feyenoord, attaccante dalla grande percentuale realizzativa in Olanda. C’è tanta attesa per l’erede di Osimhen: il popolo partenopeo potrebbe abbracciare un altro nigeriano, occhi puntati su Moffi.