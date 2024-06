Napoli-Buongiorno, Manna tenta Cairo con uno scambio: i dettagli

Il Napoli ha individuato in Buongiorno l’obbiettivo numero uno per la difesa. Per convincere il Torino, pronto l’inserimento di una contropartita nella trattativa

Il Napoli è al lavoro per potenziare la rosa che presenterà al nastro di partenza della prossima stagione. La squadra, allenata dal nuovo tecnico Antonio Conte, necessita di un cambio di look in tutti i reparti, specialmente in difesa. Il futuro compagno di reparto di Amir Rrahmani dovrà essere un profilo affidabile e pronto sin da subito, e il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al neo d.s. Giovanni Manna, pare aver scelto chi affiancherà il kosovaro il prossimo anno: l’obbiettivo numero uno è Alessandro Buongiorno, capitano del Torino. La dirigenza azzurra spinge forte sul difensore della Nazionale, e il d.s. partenopeo, per far decollare la trattativa, sta valutando l’inserimento di una contropartita nell’affare.

Napoli, per Buongiorno pronto ad essere sacrificato Simeone

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli sarebbe pronto ad inserire Giovanni Simeone nella trattativa per portare Alessandro Buongiorno all’ombra del Vesuvio. L’attaccante argentino, che nella stagione passata non ha trovato grande spazio, pare essere il prescelto per convincere il Torino a cedere il suo gioiello:

In partenza c’è anche Giovanni Simeone: l’argentino vuole maggiore continuità e il d.s. Manna l’ha proposto al Toro nell’ambito dell’affare Buongiorno. Se dovesse andare via, Conte avrebbe messo nel mirino Lorenzo Lucca, 23enne che ha fatto abbastanza bene nella sua prima stagione in A con l’Udinese. Una vera e propria rivoluzione, dunque.

Buongiorno è da tempo l’obiettivo numero uno per la difesa del Napoli. Richiesto in prima persona da Antonio Conte, che l’ha incontrato qualche giorno fa mentre era fuori a cena, il centrale della Nazionale di Luciano Spalletti è il profilo perfetto da cui ripartire. Nell’affare potrebbe rientrare, dunque, Giovanni Simeone, che quest’anno non ha trovato grande spazio con nessuna delle tre guide tecniche che si sono alternate sulla panchina azzurra.

La trattativa con il Torino non è ancora decollata, per via delle richieste pretenziose del presidente granata, Urbano Cairo, che non intende fare sconti a nessuno per la cessione del classe ’99. Il patron dei torinesi spera ancora in una possibile asta di mercato, che giocherebbe a suo favore facendo lievitare il prezzo del suo tesserato. Nelle prossime settimane sono attese novità importanti, intanto il Napoli sonda altri terreni per arrivare a un nuovo centrale, come lo spagnolo Mario Hermoso, che possa garantire maggiore solidità al reparto.