Napoli, incontro Conte-Buongiorno a Torino? Paparazzati insieme – FOTO

Il Napoli punta forte Alessandro Buongiorno. Dietro l’operazione ci sarebbe lo zampino di Antonio Conte, neo allenatore azzurro.

Il Napoli è pronto a ripartire e l’ha fatto con l’avvento di Antonio Conte in panchina. Il neo allenatore azzurro è molto convinto del progetto azzurro, motivo per il quale crede di poter fare bene anche alla Corte del Vesuvio. Il tecnico porta con sé garanzie importanti, le quali dovranno poi essere colmate tramite il mercato in entrata e non solo.

Infatti, la rosa azzurra va indubbiamente puntellata. I reparti in difficoltà sono diversi, ma uno su tutti necessita di nuovi interpreti. Si tratta della difesa, la quale ha sofferto non poco durante la stagione terminata da qualche settimana. Non a caso, il DS Manna starebbe lavorando proprio ad un possibile colpo nella retroguardia. Il primo obiettivo porta il nome di Alessandro Buongiorno, ormai pronto a salutare il Torino in vista della prossima stagione.

Napoli, possibile incontro tra Conte e Buongiorno: le ultime

Alessandro Buongiorno potrebbe essere vicino al Napoli come mai prima d’ora. Il difensore del Torino è il primo obiettivo di Antonio Conte per la difesa. Dopo la firma sul contratto del tecnico, quest’ultimo avrebbe già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Da qualche ora, in giro per i social, circola una foto che ha come protagonisti proprio il calciatore e l’allenatore in un ristorante in Piemonte. Il possibile incontro tra i due ci sarebbe stato lo scorso 6 giugno, quando i calciatori impegnati in Nazionale hanno avuto il “via libera” da Luciano Spalletti.

Al momento, non è arrivata nessuna conferma ufficiale sul possibile incontro, ma nello scatto i volti dei protagonisti risultano ben chiari. Si tratterebbe, quindi, di una operazione in entrata per il Napoli che avrebbe individuato Alessandro Buongiorno come l’uomo ideale da cui ripartire. Il “fascino” di Antonio Conte potrebbe essere l’arma in più, in quanto il tecnico è uno dei migliori nel suo ruolo e ciò è possibile sottolinearlo nel rapporto con i suoi calciatori.

Ovviamente, la trattativa con il Torino resta da imbastire, ancor più a causa delle richieste molto elevate di Urbano Cairo. Il presidente granata, non intende fare sconti per la cessione del difensore. Infatti, il numero uno del club spera in una possibile asta di mercato che farebbe lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. Nelle prossime settimane sono attese novità importanti per la conclusione dell’affare, in un senso o nell’altro.