Napoli-Hermoso, accordo trovato: cifre e dettagli, ora l’ultimo step

Mario Hermoso è il nome caldo per la difesa del Napoli. Il centrale ex Atletico Madrid, nelle ultime ore, pare abbia parlato in prima persona con Antonio Conte

Il Napoli, dopo aver annunciato Antonio Conte come nuovo tecnico per il prossimo anno, è pronto a fiondarsi sul mercato alla ricerca di rinforzi idonei al miglioramento della rosa azzurra. I colpi in entrata che il patron Aurelio De Laurentiis sta preparando, in sinergia con il duo d.s. – allenatore, saranno decisivi affinché il mister salentino possa permettere alla piazza partenopea di tornare a competere ad alti livelli sin da subito. La priorità del club azzurro è quella di lavorare sulla difesa: il pacchetto arretrato è stato quello che maggiormente ha sofferto durante la passata stagione. Da qui la necessità di intavolare al più presto le trattative per portare all’ombra del Vesuvio profili validi, come quello dell’esperto Mario Hermoso, difensore ex Atletico Madrid, attualmente svincolato. Il calciatore, secondo le ultime notizie di giornata, pare abbia parlato con Antonio Conte.

Napoli, Hermoso vicino all’accordo dopo la chiacchierata con Antonio Conte

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi in esclusiva, il Napoli ha presentato una prima offerta a Mario Hermoso, ovvero un triennale con opzione a 3 milioni di euro, che con l’inserimento di alcuni bonus porterebbe lo spagnolo a guadagnare più di 4 milioni a stagione.

Lo conferma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che parla, inoltre, di un intervento in prima persona del neo tecnico azzurro, Antonio Conte:

Hermoso era un obiettivo individuato prima di mettere sotto contratto il nuovo tecnico. C’era qualche perplessità per le richieste del difensore, dal momento che è svincolato dopo 171 presenze all’Atletico Madrid dal 2019 a oggi. Non appena Conte è riuscito a parlargli, la situazione si è messa immediatamente in discesa. Lo spagnolo ha raggiunto un’intesa di massima per un triennale (con opzione per un quarto anno) a 3 milioni più bonus a stagione. Nei prossimi giorni Manna dovrebbe incontrare l’intermediario del giocatore per sistemare gli ultimi dettagli. È tutta qui, l’importanza di avere un alto ufficiale come Antonio Conte.

La palla passa ora al direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, il quale avrà il compito di definire quanto prima gli ultimi dettagli con l’entourage del calciatore. Quest’ultimo, grazie all’intervento del tecnico leccese, pare voler sposare il nuovo progetto partenopeo: ciò nonostante, i tempi non sono ancora maturi per parlare di colpo in chiusura, ma l’affare potrebbe decollare da un momento all’altro. Intanto, i tifosi del Napoli attendono impazienti l’arrivo di un nuovo centrale.