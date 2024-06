Calciomercato Napoli, colpo di scena sui portieri: nome a sorpresa

Il Napoli potrebbe cambiare tanto anche nel pacchetto portieri. Tra nuovi candidati e profili ben noti, ecco la situazione attuale degli azzurri

Risolta la questione allenatore, con l’ufficializzazione di Antonio Conte, il Napoli inizia a muovere i primi passi verso il calciomercato che verrà, per regalare al tecnico salentino la rosa migliore possibile. Le idee dell’ex Inter e Juventus sono chiare, alcuni calciatori sono incedibili, come Khvicha Kvaratskhelia, mentre gli altri saranno valutati in ritiro. Ci saranno delle cessioni importanti, come quella di Victor Osimhen, e probabilmente quella di capitan Giovanni Di Lorenzo, e altre che serviranno a dare una ventata di aria fresca al gruppo. Il reparto arretrato è quello che ha convinto meno nel corso della passata stagione: in tal senso, pronto un cambio radicale, anche in porta, dove spuntano nuovi scenari di mercato.

Napoli, per la porta si valuta Montipò dell’Hellas se Caprile verrà girato in prestito

Il rapporto tra l’attuale numero uno azzurro, Alex Meret, e la piazza partenopea, è stato spesso caratterizzato da momenti di alti e bassi. Una corposa parte della tifoseria non ritiene più l’estremo difensore il profilo ideale su cui puntare, soprattutto dopo la stagione tutt’altro che positiva di cui si è reso protagonista, così come tutto il resto della squadra. Il calciatore è legato al club di Aurelio De Laurentiis da un contratto valido fino al 2025, e mister Antonio Conte pare non voglia privarsene, difficile ipotizzare, quindi, un addio imminente. Chi potrebbe salutare, invece, è il suo vice, per far spazio a Lorenzo Montipò, in forza all’Hellas Verona.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, Pierluigi Gollini sembra destinato a lasciare il capoluogo campano. Con un Elia Caprile in più, il quotidiano analizza la situazione portieri in casa Napoli, non escludendo dei colpi di scena, tra cui l’arrivo di un altro profilo, quello del gialloblù:

Valzer in porta: se Caprile verrà girato in prestito (c’è il Cagliari), il Napoli potrebbe prendere Montipò dal Verona come vice di Meret (Pastorello ha appuntamento per il rinnovo fino al 2026).

Si attendono evoluzioni in tal senso. Intanto, la dirigenza lavora per migliorare il reparto in toto, perché consapevole che il portiere può arrivare a portare tanti punti nell’arco di una singola stagione, se decisivo. Elia Caprile, dopo l’annata da protagonista in terra toscana, si giocherà tutte le carte a sua disposizione per convincere Antonio Conte a regalargli un campionato da protagonista con la maglia azzurra. I tifosi, intanto, non vedono l’ora di scoprire quale sarà il futuro dei portieri della loro squadra del cuore.