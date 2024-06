Rinnovo Kvara, che mossa di Conte: la decisione inedita

Tiene banco in casa Napoli la questione rinnovo di Kvaratskhelia. Conte, che punta forte sul georgiano, ha posto il proprio veto sulla vicenda

Il Napoli lavora incessantemente da settimane per costruire al meglio la rosa in vista della prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha intenzione di cancellare il brutto ricordo dell’annata appena conclusa il prima possibile, ha dato un segnale forte all’ambiente con l’annuncio di Antonio Conte in panchina. Il tecnico salentino avrà, oltre all’onere di rilanciare gli ex campioni d’Italia, il ruolo di decisore per quanto riguarda acquisti, cessioni e rinnovi. L’ex Inter e Juve, infatti, si è già attivato per assicurarsi la permanenza di alcuni giocatori, che valutano un futuro altrove. Tra questi, Khvicha Kvaratskhelia, per cui il Paris Saint Germain è pronto a fare follie. Il georgiano, però, nei piani del nuovo tecnico è incedibile: lo attesta la notizia di giornata, che vede il mister leccese protagonista.

Rinnovo Kvara, Conte volerà in Germania per rassicurare il georgiano sul progetto

Antonio Conte è stato annunciato da pochi giorni, ma ha già iniziato a lavorare per il bene del proprio gruppo. Il Napoli valuta da tempo la migliore offerta di rinnovo possibile da proporre a Khvicha Kvaratskhelia, che sta visionando tutti i possibili scenari per il proprio futuro. Il neo tecnico azzurro, però, ha le idee ben chiare: Kvara non si cede. A confermarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Conte ha posto dei veti al patron Aurelio De Laurentiis, tra cui il rinnovo del 77 azzurro.

Al momento, non sembrerebbe essere necessario un intervento in prima persona del tecnico leccese, che pare fiducioso sulla fumata bianca. Intanto, si vocifera che il mister azzurro sia pronto a volare in Germania, per assistere ad alcune gare, e potrebbe incontrare presto Kvaratskhelia, impegnato con la Nazionale georgiana, per mostrargli i progetti del nuovo Napoli e rassicurarlo sulla sua centralità all’interno del piano per la rinascita partenopea.

Si attende, dunque, il verdetto definitivo sulla questione rinnovo del classe 2001, che è pronto a far esplodere di gioia lo stadio Maradona ancora per qualche anno. Il Napoli deve rialzarsi dopo le nefandezze sportive recenti, e la dirigenza azzurra ha il compito di mettere a disposizione del nuovo tecnico una rosa senza scontenti. Il lavoro è stato avviato in maniera positiva, e i tifosi azzurri sognano, fiduciosi, di vivere una storia ben diversa dal recente passato.