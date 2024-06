Mercato Napoli, il budget stanziato da De Laurentiis è da urlo: la cifra shock

Il Napoli vuole regalarsi un mercato da top club. La cifra stanziata dal presidente De Laurentiis per l’acquisto di nuovi calciatori è clamorosa

Il Napoli ha avviato il restyling in vista della prossima stagione sportiva. Dopo aver scelto Antonio Conte per la panchina (il tecnico presto sarà in città), si pensa ora al mercato in entrata, in sinergia con il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna. Gli azzurri hanno bisogno di diversi calciatori in tutti i reparti: almeno due centrali difensivi, un laterale destro in caso di addio di capitan Di Lorenzo, sempre più vicino, un centrocampista e un attaccante, che possa sostituire al meglio il partente Victor Osimhen.

Per finanziare il mercato in entrata ci saranno diverse uscite, che si aggiungeranno a quella ufficiale di Piotr Zielinski, che alle casse del Napoli non porterà nulla se non lo sgravo dalle onerosità dello stipendio. Un’indiscrezione della giornata odierna parla di una cifra monstre stanziata dalla società partenopea per far felice sin da subito il nuovo tecnico.

Napoli, per il mercato stanziati oltre 250 milioni di euro con la cessione di Osimhen

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad investire una cifra superiore ai 250 milioni di euro per il mercato in entrata del suo Napoli, dando per certo il pagamento della clausola da 120 milioni di euro da parte dei futuri acquirenti di Victor Osimhen:

Carta bianca, per modo di dire. C’è sempre De Laurentiis a gestire il mercato del Napoli. Ma rispetto a un anno fa dando ascolto al proprio allenatore. E non ignorandolo del tutto. I nomi spuntati dalla lista portano a Sudakov, un quinto a destra, Dovbyk, Gudmundsson, Fazzini, Perez e così via. Ma il punto è: arriva l’uomo giusto, ovvero l’erede di Osimhen? Ma soprattutto ci sarà l’abiura alla difesa a 4, marchio della fabbrica da una decina di anni a questa parte? I vuoti della difesa azzurra vanno colmati. C’è un budget che fa impazzire da almeno 250 milioni di euro (tenendo conto dell’incasso per l’addio del nigeriano).

Si prospetta un mercato da top club per gli ex campioni d’Italia, che hanno la necessità di rialzarsi quanto prima dopo la batosta sportiva dell’ultimo anno. Troppe le delusioni maturate nel corso della stagione appena conclusa, il trend va invertito, e il patron azzurro, insieme al suo direttore sportivo, lo sa.

I tifosi partenopei, carichi per l’arrivo di Antonio Conte, aspettano ora il primo grande acquisto per inaugurare al meglio la nuova stagione sportiva. La Serie A è avvisata, il Napoli non sarà una comprimaria. Lotterà per il massimo obbiettivo, insieme al suo nuovo condottiero, sin da subito.