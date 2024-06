ULTIM’ORA – Scatta il Conte day: è successo in queste ore a Napoli!

Antonio Conte al Napoli, ormai ci siamo. Il tecnico pugliese è prossimo alla firma, atteso un comunicato ufficiale della società dopo la notizia dell’ultim’ora

Antonio Conte sta per essere ufficializzato come prossimo allenatore del Napoli. Nella giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis è rientrato da Ibiza con la famiglia, atterrando a Capodichino, per poi mettersi in viaggio verso Roma, dove oggi, con ogni probabilità, negli uffici FilmAuro chiuderà la trattativa che consegnerà al Napoli il suo nuovo tecnico. Nell’ultim’ora è arrivata un’ importante notizia in tal senso, che riguarda il mister pugliese. Ormai ci siamo, la firma del contratto che lo legherà agli azzurri avverrà nelle prossime ore.

Napoli, Conte è atterrato in città, pronto a firmare il contratto con i partenopei

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è atterrato a Napoli, pronto per legarsi alla causa azzurra. Atteso l’incontro con il presidente De Laurentiis per la firma del contratto:

In mattinata è sbarcato pure lui nello scalo partenopeo. Antonio Conte scalpita: ha voglia di ricominciare, di mettersi subito al lavoro, di sentire il calore dei napoletani e capire l’effetto che fa il Maradona che pulsa di passione visto dalla panchina “giusta”. Antonio ha fatto il possibile per andare incontro alle esigenze del Napoli e questo ha fatto la differenza: a ore firmerà un contratto triennale da 6 milioni a stagione più bonus, che avranno – ovviamente – un peso diverso a seconda del traguardo raggiunto. Ma il primo obiettivo da centrare sarà quello di riportare entusiasmo in un ambiente profondamente deluso dall’ultima fallimentare stagione.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore. Il tecnico pugliese porterà con sé i suoi fedelissimi: Elvis Abbruscato, ex attaccante, ora collaboratore tecnico, poi il vice storico, Cristian Stellini, collaboratore al Siena e alla Juve, e secondo allenatore nel biennio all’Inter, il fratello Gianluca, match analyst, Costantino Coratti, il preparatore atletico, e, infine, Lele Oriali, che avrà il ruolo di coordinatore dello staff. Come preparatore dei portieri, sempre secondo La Gazzetta, dovrebbe essere confermato Alejandro Rosalen, sotto contratto col Napoli per un altro anno.

Conte è pronto a portare a Napoli il suo credo, ad entrare nella testa dei giocatori come solo lui sa fare. La squadra sarà riconoscibile sin da subito: lotta, corsa, sacrificio e sudore, oltre al gioco propositivo. I tifosi del Napoli sono carichissimi, così come lo è Antonio. I presupposti per un matrimonio felice sembrano esserci tutti.