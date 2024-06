Di Lorenzo, Criscitiello è sicuro: la “sentenza” sul futuro fa discutere

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo sembra sempre più lontano da Napoli. Il direttore di Sportitalia è sicuro riguardo l’esito finale della vicenda tra le parti

Giovanni Di Lorenzo potrebbe presto lasciare il Napoli. La pessima stagione degli azzurri, vissuta con la fascia di capitano al braccio, ha contribuito non poco al malcontento del calciatore, che spesso è stato preso di mira da stampa e tifosi. L’episodio che ha fatto ferito di più il classe ’93 riguarda la sostituzione da parte di mister Calzona, a tre minuti dalla fine, nell’ultima di campionato in casa contro il Lecce, che l’ha esposto ai fischi del Maradona dopo le indiscrezioni trapelate in quei giorni riguardo le possibilità di un addio imminente.

Di recente, Mario Giuffredi, procuratore del laterale azzurro, ha espresso in maniera inequivocabile la volontà di portare via da Napoli il suo assistito, in seguito ai fatti sopracitati, a cui il Napoli ha prontamente risposto con un comunicato ufficiale, nel quale si evidenziava il fatto che le parti sono legate da un contratto valido altri 4 anni, e la cessione non è un’opzione per la società. L’esito finale della vicenda, per la maggioranza della stampa, è incerto, ma non per il direttore di Sportitalia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

Secondo quanto appreso da Sportitalia.it, il Napoli ed il suo capitano a breve si saluteranno.

Michele Criscitiello, giornalista e direttore della redazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla questione:

Giuffredi spara a zero, il Napoli fa un post contro Giuffredi. Cosa è successo in questo periodo? Semplice. Il Presidente del Napoli non ci ha capito molto e spesso straparlando si è fatto sfuggire pubblicamente “sono tutti in vendita, basta che mi portate un’offerta concreta”. Giuffredi, che non dorme di notte ma riposa al mattino, non si è fatto sfuggire l’occasione. Di Lorenzo è sul mercato? Tieni Aurelio, ecco per te 20 milioni. Il calciatore va a prendere più soldi e tutti felici e contenti.

Ormai non si può tornare indietro anche perché se un calciatore manifesta pubblicamente la volontà di andare alla Juventus, seppur non tramite la sua bocca, con la maglia del Napoli non può giocare più. Il Presidente non è stupido e conosce bene le regole del gioco. Se tutto andrà bene al Napoli potrà portare 25 milioni di euro nelle casse del club. Trattenerlo è pressoché impossibile.