Ultim’ora, Di Lorenzo chiede la cessione: comunicato del Napoli!

È pieno scontro tra Mario Giuffredi ed il Napoli dopo le parole sulla richiesta di cessione da parte di Giovanni Di Lorenzo. Arriva la dura replica del club all’agente del capitano azzurro.

Gli ultimi giorni sono stati piuttosto turbolenti in casa Napoli. A creare ulteriori problemi dopo un’annata complicata è stato l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, che ha comunicato l’intenzione del suo assistito di essere ceduto in estate.

Nel corso degli ultimi giorni – compreso oggi – Giuffredi ha confermato questa soluzione. Le sue dichiarazioni non sono piaciute al Napoli, che ha rilasciato un duro comunicato.

Caso Di Lorenzo, tensione tra il Napoli e Giuffredi: il comunicato del club

In casa Napoli è scoppiato nel corso di queste settimane un caso attorno al capitano Giovanni Di Lorenzo. Le prestazioni opache del terzino italiano e il mancato impiego contro la Fiorentina hanno scatenato numerose critiche da parte della tifoseria verso il capitano del Napoli. A sancire il momento difficile sono stati i fischi rivolti verso Di Lorenzo durante la sostituzione in occasione dell’ultima gara contro il Lecce. Dopo questa serie di eventi, il suo agente, Mario Giuffredi, ha comunicato la volontá del suo assistito di lasciare Napoli.

Il tutto è stato poi nuovamente confermato da Giuffredi nella giornata odierna, durante la presentazione del trofeo AEG. Le parole di Giuffredi non sono piaciute al Napoli, che ha replicato con un duro tweet su X:

“Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”.

Il Napoli ha dunque deciso di replicare in maniera dura all’agente di Giovanni Di Lorenzo, che continua a insistere sulla cessione del suo assistito. D’altro canto il Napoli ha fatto capire di non essere intenzionato a cedere il suo capitano, che è legato al club ancora per 4 anni. Il Napoli si è dunque esposto su questa vicenda spinosa di cui ormai se ne parla ogni singolo giorno. Inoltre i continui attacchi di Giuffredi hanno spazientito il club, che ha finalmente deciso di replicare, dimostrando la ferma volontá di voler trattenere Di Lorenzo nonostante le parole del suo agente.