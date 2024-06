Caso Di Lorenzo, duro striscione degli ultras contro l’agente – FOTO

Una rappresentanza di ultras partenopei interviene nella vicenda Di Lorenzo, affisso uno striscione offensivo in città.

In casa Napoli fervono i preparativi per l’imminente ufficialità di Antonio Conte, mancano pochi giorni al tweet del presidente De Laurentiis. Il tecnico leccese sarà prontamente coinvolto nelle vicende della società azzurra, tra le quali primeggia il caso Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano, infatti, nelle scorse settimane ha chiesto al club di essere ceduto a causa di una forte mancanza di fiducia avvertita. La volontà dell’esterno difensivo toscano è stata ulteriormente ribadita da Mario Giuffredi, entourage del giocatore, che ha sottolineato la convinzione del suo assistito nel volersi separare dal Napoli. Proprio le parole del procuratore non sono affatto piaciute ai tifosi partenopei, come dimostrato dall’accaduto delle ultime ore: in città è apparso uno striscione offensivo nei confronti dell’agente.

Questione Di Lorenzo, la Curva A non ci sta: striscione contro Giuffredi

Nelle ultime ore, nei pressi di Via Argine, è apparso uno striscione targato Ultras Curva A nei confronti di Mario Giuffredi. Il procuratore di Giovanni Di Lorenzo – e non solo – negli scorsi giorni si è concesso alla stampa per ribadire la volontà del capitano di separarsi dal club azzurro. Le parole e un presunto sgarbo da parte della società – culminato con la sostituzione a tre minuti dalla fine nell’ultima gara del campionato – riferito a detta dell’entourage non sono affatto stati graditi dai tifosi azzurri che non rinunciano a polemizzare nei suoi confronti. La protesta ha appena raggiunto il culmine con lo striscione qui raffigurato.

“Ma quale napoletano, vuoi dar via il nostro capitano. Giuffredi pezzo di m****!”.

Questo il virgolettato recitato dallo striscione, i tifosi hanno prontamente risposto alle dichiarazioni del procuratore. Non si tratta della prima volta in cui Giuffredi attira le antipatie del popolo di fede napoletana, già in passato ci sono stati sviluppi poco felici ma con diversi assistiti coinvolti – Mario Rui, Politano. In particolare, a rimbombare ancora in maniera pesante nelle menti dei sostenitori sono le inadeguate sentenze che riferivano di “una società piena di giocatori scontenti”. Sarà da capire se la presa di posizione degli Ultras Curva A, in favore di Giovanni Di Lorenzo e dichiaratamente avversa a Giuffredi, potrà influire sugli sviluppi della vicenda. I supporters si augurano che il club e il calciatore possano trovare un accordo e mettere da parte le spiacevoli vicende che continuano a ferire i partenopei.