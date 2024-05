Di Lorenzo lascia il Napoli: arriva l’annuncio ufficiale di Giuffredi

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha confermato le notizie sul suo addio al Napoli: le sue parole spiegano anche i motivi.

Negli ultimi giorni hanno profondamente scosso l’ambiente Napoli le notizie riguardanti al volontà del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo di lasciare il club quest’estate. Il calciatore avrebbe infatti espresso alla società la volontà di lasciare il club dopo la deludente annata sua e della squadra, svuotato dopo le tante critiche e polemiche.

Il suo agente, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Tv Play e ha sostanzialmente confermato queste notizie, esprimendosi anche in toni molto duri per commentare l’accaduto. L’agente ha subito fatto capire la sua intenzione di chiarire meglio la situazione legata al terzino azzurro: “Come avevo detto in una precedente intervista, a fine campionato avrei fatto chiarezza su Di Lorenzo. A tutela del mio calciatore, ma soprattutto perché si faccia chiarezza sulla vicenda di Giovanni: perché deve venir fuori la verità”.

Giuffredi: “Di Lorenzo ha comunicato la sua intenzione a Manna”

L’agente ha chiarito in primis le modalità con cui è avvenuta una simile decisione, seguita ad un colloquio fra lui e il neo ds Manna: “Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma affermando la volontà del presidente De Laurentiis di vendere a fronte di un’offerta. Ha avuto la conferma riguardo la mancanza di fiducia nei suoi confronti. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società”.

Riguardo ai possibili club interessati, invece, Giuffredi chiarisce che: “Fino a oggi non avevamo mai pensato di andar via. Abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero. Dopo le indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate di top club per lui”.

Nessun margine per ricucire il rapporto, nemmeno in caso di arrivo di Antonio Conte: “Noi la scelta l’abbiamo fatta dopo quello che ci è stato comunicato. È corretto chiudere un capitolo. Antonio Conte è l’unica medicina per curare questo Napoli. Da napoletano e tifoso del Napoli posso essere solo felice per l’arrivo di Conte: è un vincente, un sinonimo di garanzia per il progetto. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Vogliamo, però, andare avanti per la nostra strada, cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo”.