Garnacho-Napoli, Sky si sbilancia: l’affare si può fare solo in un caso

Calciomercato – Alejandro Garnacho continua a essere un nome molto gradito alla SSC Napoli per il post Kvaratskhelia: arrivano novità sulla trattativa dalla redazione di Sky Sport.

Archiviata l’idea Karim Adeyemi, che in queste ore è uscito allo scoperto e ha respinto l’assalto, tra le altre squadre, del Napoli, resta in piedi soltanto Alejandro Garnacho come possibile idea per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. La situazione, tuttavia, è molto chiara: servirà uno sforzo importante, magari reciproco, tra la società del presidente Aurelio De Laurentiis e il Manchester United riguardo la valutazione del cartellino del nazionale argentino.

A fare un ulteriore punto della situazione è la redazione di Sky Sport, che sottolinea tutte le difficoltà del caso. Resta però, seppur flebile, la speranza che possa sbloccarsi tutto entro la fine del mercato, per quello che sembra essere ormai da tempo l’obiettivo numero uno di Conte per il post Kvara. In ogni caso, il tempo stringe: nel caso in cui non dovesse decollare l’affare con i Red Devils, è chiaro che bisognerà trovare una soluzione alternativa per evitare di ritrovarsi, poi, con il cerino in mano.

Ultime calciomercato SSC Napoli, Garnacho resiste come idea: le ultime

Alejandro Garnacho sarà un nuovo giocatore della SSC Napoli entro la fine del mercato invernale? La sensazione è che bisogna lavorare ancora molto per fare in modo che la posizione del Manchester United possa ammorbidirsi.

Di seguito, quanto reso noto dalla redazione di Sky Sport per quanto concerne il nazionale argentino:

“Per Garnacho si continua a trattare ma senza passi avanti notevoli. In questo caso, è lo United che andrebbe convinto ad abbassare le pretese. Il Napoli, dunque, si guarda intorno e valuta nuove possibilità”.

Sempre secondo la medesima fonte, non è da escludersi un possibile prestito, che possa consentire ad Antonio Conte di avere un’alternativa a David Neres, calciatore che con la partenza di Kvaratskhelia è divenuto titolare sulla fascia sinistra.