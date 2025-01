Svolta dell’ultim’ora, Romano svela tutto: sfuma il colpo di mercato del Napoli

Notizie calcio Napoli – In queste ore il mercato della società partenopea sta entrando nel vivo: tutte le ultime novità in merito alle operazioni del club azzurro.

Le notizie di calciomercato parlano di una sessione invernale che, arrivata nella fase finale, sta divenendo sempre più rovente: on un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia da individuare e un colpo in difesa da effettuare, il calcio Napoli è destinato a essere uno dei grandi protagonisti di questi ultimi giorni della sessione di riparazione. Le difficoltà sono tante, così come ha sottolineato dallo stesso tecnico Antonio Conte in occasione di una delle sue ultime uscite, ma non per questo il club azzurro intende demordere.

A proposito di difficoltà, in questi minuti l’annuncio di Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, spiazza i tifosi della SSC Napoli e, evidentemente, anche il club stesso. La società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis negli ultimi giorni è stata in pressing per Karim Adeyemi: se con il Borussia Dortmund la strada sembrava essere non molto in salita, la situazione è apparsa fin da subito complicata per quanto riguarda la volontà del giocatore. Ora, però, c’è l’annuncio che sembra segnare la parola fine alla possibilità di poter vedere il calciatore vestire la maglia del club partenopeo.

News SSC Napoli, Adeyemi vuole restare al Borussia Dortmund: annuncio di Romano

Salvo clamorosi e, a questo punto, inattesi colpi di scena, il Napoli deve arrendersi per Karim Adeyemi: il giornalista Fabrizio Romano ha reso nota la decisione da parte del calciatore, non convinto a lasciare la Bundesliga già a gennaio.

Di seguito, quanto svelato dall’esperto di calciomercato a tal riguardo:

“Karim Adeyemi ha deciso di restare al Borussia Dortmund questo mese e ha già informato tutti i club interessati. Nonostante le proposte del Napoli e l’interesse dei club della Premier League, ora ci si aspetta che resti al BVB”.

Una decisione, la medesima, che complica e non di poco la caccia del club partenopeo al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Resta, ora, in piedi la pista che porterebbe ad Alejandro Garnacho, ma anche in questo caso la situazione non è affatto semplice.

Calciomercato Napoli, ora l’assalto per Garnacho?

Incassato il rifiuto da parte di Karim Adeyemi, il Napoli ora deve lavorare intensamente per regalare ad Antonio Conte il tanto atteso sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

In queste ore si è vociferato di un nuovo possibile rilancio con il Manchester United per Alejandro Garnacho, anche se i Red Devils sono stati impegnati prima a chiudere l’affare con il Lecce per il trasferimento di Patrick Dorgu. Questione di giorni o, chissà, anche meno per capire come il Napoli uscirà da questa situazione certamente non ideale.

Adeyemi-Juve? Sorpresa da Alfredo Pedullà

Ritornando a Karim Adeyemi, c’è una novità proprio in questi istanti da Alfredo Pedullà, secondo cui potrebbe ritornare sul calciatore del Borussia Dortmund, in vista dell’estate, la Juventus.

Il club bianconero lo voleva già nella scorsa estate ma ora, stando a quanto si apprende dal giornalista ai microfoni di Sportitalia, la situazione è da monitorare in vista della prossima estate, soprattutto nel caso in cui dovesse essere confermata la volontà di Adeyemi di rimandare tutto alla fine della stagione.