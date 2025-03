Diletta Leotta e la dichiarazione d’amore per il Napoli, tifosi in estasi: cos’ha detto

Diletta Leotta, uno dei volti di punta di DAZN e molto amata dagli appassionati della Serie A, si è lasciata andare a parole bellissime sulla città di Napoli e sulla squadra partenopea.

Napoli e il Napoli: un binomio tra città e squadra che ha pochi eguali in giro per il mondo. Una passione, tramandata di padre in figlio, che è dimostrazione evidente di un legame viscerale, che spesso conquista anche chi non è nato a Napoli e chi, talvolta, fa il tifo anche per altre squadre. Sembra essere questo il caso della giornalista Diletta Leotta, volto di punta di DAZN e speaker a Radio Deejay, siciliana doc ma con la città partenopea nel cuore. E non solo, perché la sua simpatia sembra sfociare anche in ambito calcistico.

Parole, quelle rilasciate dalla giornalista, che hanno mandato letteralmente in visibilio i tifosi della squadra azzurra, che spesso hanno modo di dedicare anche dei cori del tutto goliardici e che divertono la stessa Leotta. Nel corso del podcast dei Me Contro Te, la siciliana ha esternato tutta la sua passione per una città che porta particolarmente nel Napoli, pur chiarendo che tra le squadre a cui è affezionata c’è anche il Catania.

Diletta Leotta: “Tifo Catania, ma simpatizzo anche per il Napoli”

Di seguito, quanto dichiarato da Leotta ai microfoni del podcast dei Me Contro Te:

“Faccio il tifo per il Catania, mi sono innamorata del calcio grazie a questi colori. Nel 2008 seguivo il Catania quando lavoravo per Antenna Sicilia. Sono catanese e ovviamente simpatizzo per il mio Catania, ma anche per il Napoli. Amo anche la città anche se, purtroppo, non la conosco ancora benissimo. So che c’è una grande passione e un gran fermento culturale a Napoli. Inizialmente, dovevo far l’Università lì, ma la vita mi ha portato a Roma”.

Napoli e il Napoli affascinano la catanese Leotta

Il legame tra Diletta Leotta e Napoli non è un caso isolato. La città partenopea ha una capacità unica di sedurre, di entrare nel cuore di chi la scopre.

“C’è un gran fermento culturale”, ha detto la giornalista, e non sbaglia: Napoli è un mix di arte, storia e passione che lascia il segno. E il Napoli, la squadra, ne è lo specchio: un simbolo che unisce, che fa battere i cuori all’unisono, capace di conquistare anche chi, come Diletta, ha anche altre bandiere nel petto. Diletta, con la sua simpatia e il suo entusiasmo, è solo l’ultima a cadere nella rete di una città che non ti lascia mai indifferente.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 21:41 by Francesco Fildi