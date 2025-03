Carmando svela un retroscena bellissimo su Maradona, commentando la sfida Napoli-Milan ed esaltando il progetto di Antonio Conte.

È impossibile dimenticare certe emozioni. Passeranno i mesi, gli anni, i decenni: se l’evento è stato così importante nella propria vita tornerà spesso vivido nella mente di chi lo ha vissuto. E così Salvatore Carmando non può dimenticare quanto accaduto sul finire degli anni ’80, quando a Napoli arrivò il calciatore più forte nella storia di questo sport. La storica icona del club partenopeo, grande amico di Diego Maradona, in occasione del big match di domani sera contro il Milan, ha scavato nei suoi ricordi portando in luce alcuni retroscena che riguardano proprio le sfide storiche tra le due blasonate società. Carmando ha fatto alcune rivelazioni sul suo rapporto con il fuoriclasse argentino.

Napoli-Milan, il retroscena di Carmando su Maradona

Ai microfoni di “Marte Sport Live“, Salvatore Carmando ha svelato alcuni suoi ricordi sulle storiche sfide tra Napoli e Milan:

“Ricordo tante sfide tra Napoli e Milan, Maradona voleva vincere sempre. Il Milan poi che era l’avversario con cui all’epoca c’era tanta competizione e non ci stava proprio a perdere”.

Carmando ha ricordato un retroscena su Maradona:

“Un episodio che ricordo con particolare affetto fu quando venne a svegliarmi alle 6 del mattino per chiedermi di andare a Soccavo e fargli i massaggi. Lo feci, e lui contento mi disse: “Oggi vinciamo 1-0 e segno su punizione”, e si è avverato. Napoli non dimenticherà mai Diego, fra cent’anni ci saranno ancora bambini che, pur non avendolo visto di persona, urleranno Forza Diego. Ha regalato spettacolo a Napoli. È stato il giocatore più grande di tutti i tempi, non ce ne sono più. Lasciamolo riposare in pace”.

Napoli, Carmando ricorda Maradona ed elogia Conte: “Miracolo vero”

Carmando ha prolungato il suo elogio per l’argentino parlando anche dei suoi ultimi anni di vita:

“Avevo un rapporto speciale con Diego, gli sono stato sempre vicino, non ho mai voluto nulla da lui, che pure era un uomo molto generoso, ma io volevo solo che lui stesse bene e non ho accettato mai nulla. L’hanno lasciato solo, dico solo questo, e Maradona non era un uomo da lasciare solo: sono convinto che se fosse stato a Napoli non sarebbe finita così”.

Infine, l’ex massaggiatore ha elogiato l’attuale allenatore degli azzurri: