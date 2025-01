Accostato al Napoli, ribaltone improvviso: “Ha chiesto la cessione”

Acquisti Napoli – Ore molto calde di calciomercato per la società del presidente Aurelio De Laurentiis: arrivano novità in merito a uno dei nomi accostati agli azzurri per il post Kvaratskhelia.

Quali saranno i prossimi colpi che infiammeranno la campagna acquisti della SSC Napoli in questa finale e cruciale del mercato di riparazione? Le ore passano e il gong finale della sessione invernale si fa sempre più vicino. Nel mentre, i tifosi si aspettano novità in merito al calciatore che andrebbe eventualmente a sostituire Khvicha Kvaratskhelia, che in queste settimane si è accasato al Paris Saint Germain.

I due nomi più caldeggiati sono quelli di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, ma nelle ultimissime ore è spuntata anche la suggestione Ademola Lookman (clicca qui per tutti i dettagli). Insomma, le idee del Napoli sono pressoché chiare, con la speranza che quanto prima possa sbloccarsi qualche soluzione utile per regalare ad Antonio Conte l’atteso rinforzo. Sullo sfondo, non è escluso che alla fine il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, possa puntare un altro calciatore a sorpresa o finito apparentemente “nel dimenticatoio”. A tal riguardo, c’è il nome di Mathys Tel che, nei giorni scorsi, era stato indicato come possibile piano alternativo di Manna: questa sera arrivano novità sul giocatore di proprietà del Bayern Monaco.

News Napoli calcio, Tel (accostato agli azzurri) chiede l’addio al Bayern Monaco

Mathys Tel è uno dei nomi che rischia di infiammare questi ultimi giorni del mercato di gennaio. La notizia di questa sera, svelata dal giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X ufficiale, svela la possibile partenza del nazionale francese.

Di seguito, quanto fatto sapere dall’esperto di calciomercato a tal proposito:

“Mathys Tel ha appena deciso di lasciare il Bayern a gennaio! Il Bayern e la squadra valuteranno tutte le opzioni presenti sul mercato. Il Chelsea ha chiesto Tel all’inizio di gennaio, ma ci sono anche altri club interessati… gara aperta”.

Fabrizio Romano non ha fatto menzione del Napoli, ma in questi giorni sono comunque circolati rumors circa un presunto interesse del club del presidente Aurelio De Laurentiis per il giocatore in questione.

Calciomercato SSC Napoli: le ultime novità

Quali saranno le cessioni che il Napoli effettuerà in questo forcing finale del mercato di gennaio? I nomi in evidenza, a tal riguardo, sono quelli di Rafa Marin (clicca qui per le ultime notizie dalla Spagna) e di Giacomo Raspadori, il tutto in attesa di capire se Mathys Tel possa effettivamente fare al caso degli azzurri o se alla fine si virerà su altre piste.

Attenzione anche alla pista Ngonge: l’ex Hellas Verona è richiesto da diversi club del campionato di Serie A e non è escluso che da qui alla chiusura della finestra di mercato attuale ci possano essere novità, ma soltanto nel caso in cui gli azzurri hanno sistemato prima le altre questioni.