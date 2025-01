“Lookman-Napoli, stanno trovando l’accordo”: bomba di Auriemma, coinvolto anche un altro giocatore

Calcio Napoli notizie – Ademola Lookman e gli azzurri: la bomba lanciata in questi minuti dal giornalista, che svela i contatti tra il club di De Laurentiis e l’Atalanta, è davvero sorprendente.

Le prossime ore per il Napoli calcio saranno molte movimentate e le ultime notizie parlano di un club alla finestra per cercare di mandare in porto gli obiettivi principali di questa sessione di mercato. La questione principale è legata al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, che in questa sessione di calciomercato si è accasato al Paris Saint Germain e il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, è al lavoro per cercare di dare quanto prima ad Antonio Conte l’erede ideale.

I nomi più caldeggiati in questi ultimi giorni sono quelli di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, con tutte le difficoltà del caso. Per il nazionale argentino, c’è ancora distanza con il Manchester United circa la valutazione del suo cartellino, mentre il giocatore di proprietà del Borussia Dortmund non ha ancora dato il suo “green light” agli azzurri. Per questo, la situazione è aperta anche ad altre soluzioni e in questi minuti spunta la notizia clamorosa lanciata dal giornalista Raffaele Auriemma sui suoi profili social ufficiali: l‘Atalanta e il Napoli starebbero trovando l’accordo per un incredibile scambio tra Giacomo Raspadori (già accostato ai nerazzurri negli ultimi giorni) e Ademola Lookman.

Notizie SSC Napoli, notizia incredibile di Auriemma su Lookman e Raspadori

Questi ultimi giorni di calciomercato invernale del Napoli rischiano di diventare molto caldi: in questi minuti, sta impazzando la notizia lanciata dal giornalista Raffaele Auriemma, che sui suoi profilo social ha lanciato la notizia circa un possibile affare tra Napoli e Atalanta con protagonisti Ademola Lookman e Giacomo Raspadori.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Napoli e Atalanta stanno trovando l’accordo per un incredibile scambio: Raspadori a Bergamo e Lookman in azzurro”.

L’indiscrezione battuta da Raffaele Auriemma sta in questi istanti scatenando il dibattito tra i tifosi, per un’operazione che avrebbe sicuramente del clamoroso.

Calciomercato Napoli, le ultime sul post Kvara

Ademola Lookman è solo l’ultima suggestione legata alla ricerca del Napoli per l’erede di Khvicha Kvaratskhelia. In attesa di capire gli eventuali sviluppi della possibile operazione tra Napoli e Atalanta che, eventualmente, vedrebbe come protagonista anche Giacomo Raspadori, restano le idee Alejandro Garnachoe e Karim Adeyemi.

Ciò che è fuori discussione, in ogni caso, è che ci si ritrova davanti a una fase cruciale del mercato di gennaio della SSC Napoli, chiamata in questi ultimi giorni a dare un segnale importante anche allo stesso Antonio Conte.