Dalla Juve al Napoli, gli azzurri ci provano: affare da non credere

Calciomercato – In questi giorni la SSC Napoli è pronta a scatenarsi in questi ultimi giorni di sessione invernale: gli azzurri ci provano per un calciatore di proprietà della Juve.

Il Napoli si gode il primato in classifica e lo fa dopo una grande vittoria contro la Juventus, ottenuta sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona. Una prestazione davvero importante per la compagine partenopea, che ora guarda con ottimismo ai prossimi impegni e con un sogno che diventa sempre più ricorrente nella piazza. Antonio Conte fa però da pompiere e cerca di tenere tutti con i piedi per terra, anche perché la stagione è ancora lunga. Serve, insomma, non lasciare nulla al caso per cercare di tenere il testa a testa con l’Inter. Anche per questo, osservato speciale è il calciomercato, arrivato nella sua fase finale e decisiva in questi ultimi giorni della sessione invernale.

In attesa di capire come la SSC Napoli si muoverà per quanto riguarda l’erede di Kvaratskhelia (Garnacho e Adeyemi i nomi più caldi), senza dimenticare un possibile rinforzo in difesa considerando la probabile partenza di Rafa Marin verso il Villarreal, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna tiene d’occhio anche altre occasioni. Una di queste ultime potrebbe essere Nicolò Fagioli, centrocampista che potrebbe muoversi in queste battute finali di mercato proprio dalla Juventus.

Ultime mercato SSC Napoli, da DAZN: “Richiesto il prestito di Fagioli”

Nicolò Fagioli occasione per il centrocampo della SSC Napoli? Questa è il possibile scenario che è circolato già nelle scorse settimane e che ora potrebbe ritornare di nuovo d’attualità.

A parlarne è stato il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, che a tal riguardo ha scritto sul suo profilo X:

“Juventus, sondaggio di Marsiglia e Napoli per Fagioli. Entrambi i club hanno chiesto informazioni per un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista ha aperto al trasferimento visto lo scarso utilizzo degli ultimi mesi”.

Già alcune settimane fa si era ipotizzato l’interesse della società del presidente Aurelio De Laurentiis per il centrocampista bianconero, anche nell’ambito di un possibile scambio con Giacomo Raspadori (calciatore molto gradito a Thiago Motta).

News calciomercato Napoli: le ultime in casa azzurra

È chiaro, però, che le attenzioni principali in casa Napoli riguardano, soprattutto, quello che potrebbe essere il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint Germain in questa sessione di calciomercato, al di là di quelle che possono essere la varie occasioni potenziali come Nicolò Fagioli.

Garnacho e Adeyemi gli obiettivi principali del club azzurro, ma le prossime ore saranno decisive per capire se ci saranno novità. Da una parte, lo United continua a sparare alto per il nazionale argentino, mentre per quanto riguarda il tedesco i dubbi arrivano principalmente dal giocatore stesso.