Colpo in difesa: il Napoli individua il sostituto di Rafa Marin

Napoli calcio ultimissime – Presto Rafa Marin potrebbe dire addio agli azzurri per il Villarreal: si fanno sempre più frequenti i rumors circa il suo possibile sostituto.

Le ultimissime notizie sul Napoli calcio parlano di un club fortemente attivo sul mercato: la settimana che è appena iniziata dovrebbe essere cruciale per diverse operazioni che vede coinvolta, sia in entrata che in uscita, il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che si è ormai a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Si attendono, dunque, novità soprattutto per quanto riguarda il colpo in attacco, vista la partenza di Khvicha Kvaratskhelia verso il Paris Saint Germain per 75 milioni di euro.

In attesa di capirne di più su Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi (clicca qui per le ultime novità), l’attenzione del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è anche riservata ad altre situazioni. Tra queste, spunta quella relativa al reparto difensivo: nelle scorse ore si è parlato dell’affare ormai concluso tra gli azzurri e il Villarreal per Rafa Marin, anche se evidentemente il club azzurro vuole prima bloccare il suo sostituto prima di dare l’ok al difensore per il ritorno ne La Liga. A tal proposito, c’è un nome che, più degli altri, sembra essere entrato nel mirino degli azzurri ed è quello di Marin Pongracic, di proprietà della Fiorentina.

Calciomercato SSC Napoli, occhi su Pongracic: può sostituire Rafa Marin

Marin Pongracic è tenuto d’occhio dalla SSC Napoli per sostituire Rafa Marin, vicino ormai al Villarreal. La conferma arriva dall’edizione odierna de Il Mattino, spiegando qual è la posizione del tecnico Antonio Conte sulla questione.

Di seguito, quanto rivelato dalla medesima fonte in merito:

“Conte vuole comunque un rinforzo nel pacchetto arretrato per liberare Marin (destinato al Villarreal). Il principale indiziato resta Pongracic della Fiorentina che ieri Palladino ha schierato un po’ a sorpresa titolare (dopo tanta naftalina) nella sfida vinta all’Olimpi-co (1-2) ai danni della Lazio”.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile tentativo in prestito da parte del club azzurro, ma la Fiorentina – che in estate ha effettuato un investimento importante per accaparrarselo – non sembra cedere sotto questo punto di vista, almeno per il momento.

Notizie Napoli calcio, le ultime sulla difesa

Insomma, per Rafa Marin al Villarreal bisognerà attendere i prossimi sviluppi in entrata, con Marin Pongracic che continua a essere un nome seguito dalla SSC Napoli.

A inizio mercato, gli azzurri contavano sull’arrivo di Danilo, ma il difensore ancora oggi di proprietà della Juventus è ormai destinato al Flamengo: una decisione, quella di ritornare in Brasile, che ha cambiato le carte in tavola per la dirigenza partenopea, chiamata a guardarsi altrove per puntellare il reparto di difesa.