Difficoltà per Garnacho e Adeyemi: affare last minute come piano B del Napoli

Ultimissime calcio Napoli – Il mercato degli azzurri entra nella fase decisiva: individuato il piano alternativo ad Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, nomi in cima alla lista per il post Kvara.

Archiviata la grande soddisfazione di aver battuto la Juventus, in rimonta, allo stadio Diego Armando Maradona, e in attesa che la squadra si ritrovi a Castel Volturno per preparare la prossima sfida contro la Roma (clicca qui per le ultime novità), in casa Napoli calcio le ultimissime notizie riguardano perlopiù il mercato. Non potrebbe essere altrimenti, se si considera che si è nella fase finale (e per questo decisiva) della sessione di riparazione di gennaio. Con un post Kvaratskhelia ancora da definire, impazzano i rumors all’ombra del Vesuvio.

I nomi più caldeggiati nelle scorse ore sono quelli di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi: per il giocatore di proprietà del Manchester United c’è distanza circa la valutazione del suo cartellino da parte del club inglese, mentre per il secondo permangono delle perplessità dal fronte calciatore ed entourage. Per questo, gli azzurri si cautelano con possibili piani alternativi: pista molto chiacchierata nelle scorse settimana è quella che porterebbe, nell’eventualità, a Dan Ndoye del Bologna.

Calciomercato SSC Napoli, Ndoye il nome last minute per l’attacco: le ultime

Dan Ndoye continua a essere accostato alla SSC Napoli in questa sessione di calciomercato di gennaio: a parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, spiegando come il calciatore del Bologna sia, difatti, il piano di riserva ad Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, per cui si attendono novità a stretto giro.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“C’è anche una terza ipotesi. Una sorta di piano B che prenderebbe forma soltanto nel caso in cui tramontino clamorosamente le prime due piste. Si tratta dello svizzero Ndoye del Bologna. Ma sarebbe il classico colpo last minute”.

Ultime notizie Napoli calcio: il punto sulle operazioni in entrata

La SSC Napoli è tra le società che sarà più attiva in questa settimana, e poco più, di calciomercato: il post Kvara ovviamente tiene banco, ma sono diverse le situazioni da tenere d’occhio da qui in avanti.

Partendo dal difensore: presto potrebbe arrivare il via libera a Rafa Marin per il Villarreal, non prima però di aver individuato il suo sostituito (clicca qui per tutte le ultime notizie). Senza dimenticare alle questioni legate a Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge, per cui non sono escluse novità in questa fase finale di calciomercato invernale.