Calcio Napoli Notizie – Thiago Motta lo lancerà titolare nel suo undici: ecco l’unico precedente di Kolo Muani contro gli azzurri

Pronti, partenza, via. Subito titolare. É questa l’idea di Thiago Motta per il suo nuovo acquisto, arrivato in prestito dal PSG: ecco le ultime notizie legate al calcio Napoli.

Randal Kolo Muani si è allenato in settimana con la Juventus dopo alcune controversie burocratiche. Il Paris Saint-Germain non ha potuto liberarlo subito, quando ormai l’accordo tra le parti era stato raggiunto. Poche ore dopo l’ufficializzazione, l’attaccante francese si è ritrovato sul volo diretto per Napoli e secondo le ultime indiscrezioni sarà anche titolare del match contro gli azzurri. Già in passato ha affrontato il Napoli e il precedente è da dimenticare.

Kolo Muani e quel tackle su Anguissa

I destini tra Kolo Muani e il Napoli si sono incrociati più volte, ma su un campo di calcio solo in un’occasione. E peraltro anche recente. Il transalpino ha giocato il match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli di Spalletti, quando nel 2023 vestiva ancora la maglia dell’Eintracht Francoforte.

In quella circostanza, Randal si fece addirittura espellere nel secondo tempo per un intervento ruvido sulla caviglia di Anguissa. Il direttore di gara, Artur Dias, non ebbe alcun dubbio nell’estrarre il cartellino rosso diretto nei confronti di Kolo Muani, che lasciò i suoi compagni in dieci, con il risultato già in svantaggio per 0-1 a causa della rete di Osimhen. Più tardi, Di Lorenzo segnò una delle reti più belle dell’era Spalletti, su un triangolo tra Anguissa e Kvaratskhelia, terminato con un sinistro piazzato nell’angolo. Un gol di rara fattura.

Kolo Muani sfida la difesa rimaneggiata del Napoli

La Juventus si presenta al Maradona da imbattuta in campionato e con alle spalle la partita di Champions League disputata in settimana contro il Club Brugge. Sicuro del posto Di Gregorio. Per la difesa a quattro, Thiago Motta dovrebbe far affidamento a McKennie e Cambiaso come esterni bassi; Gatti e Kalulu i due centrali; a centrocampo spazio a Locatelli e Thuram. Sulla trequarti Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez. In attacco, appunto, il favorito sembra essere Kolo Muani e non Vlahovic.

Il Napoli risponderà con una formazione rimaneggiata in difesa, vista l’assenza di Olivera. E chiaramente non va dimenticato che Buongiorno resterà ancora out dai titolari. Dunque, partiranno negli undici iniziale Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola; a centrocampo solito trio Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco nessuna sorpresa: Politano a destra, Lukaku al centro e Neres a sinistra.