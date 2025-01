Calciomercato Napoli ultimissime- Spunta l’alternativa del Napoli a Garnacho e Adeyemi: è un nome a sorpresa dalla Serie A.

Il Napoli continua alla disperata caccia del sostituto di Kvaratskhelia: è nettamente questa la priorità di Manna per questo calciomercato di gennaio. Il club azzurro aveva scelto con chiarezza il candidato numero uno a questo ruolo, cioè Alejandro Garnacho del Manchester United. La trattativa con lo United si è fatta però sempre più complicata e, così, nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota l’altnernativa rappresentata da Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

L’alternativa del Napoli a Garnacho e Adeyemi

Il Napoli però mantiene più tavoli aperti e non esclude alcuna possibilità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi principali sarebbero questi due. Ce ne sarebbe un altro poi sullo sfondo come “soluzione last second”, qualora nessuna di queste due trattative dovesse avere buon fine: si tratta di Sebastiano Esposito dell’Empoli

Il Napoli mantiene comunque come priorità le due piste Garnacho e Adeyemi, per cui però bisogna fare conto con le difficoltà che comporta trattare con questi grandi club. Per il primo, sembra essersi bloccata la trattativa col Manchester United, mentre per il secondo siamo ancora ad una fase troppo iniziale della trattativa. Ieri si parlava di una prima apertura del calciatore, ma è ancora presto per dire se questa possa sfociare effettivamente anche in un accordo economico col Borussia Dortmund e in un accordo contrattuale con lo stesso calciatore.

Sebastiano Esposito-Napoli già a gennaio?

Chiaramente, quella per Sebastiano Espostio è soltanto di una trattativa alternativa, essendo la concentrazione del Napoli interamente rivolta alle piste Garnacho e Adeyemi. L’attaccante dell’Empoli è in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, la quale però non ha alcuna recompra per lui, ma solo una percentuale sulla futura rivendita.

Nativo di Castellamare di Stabia come i due fratelli Salvatore e Pio (entrambi allo Spezia), piace agli azzurri come colpo per l’estate, ma in caso estremo potrebbe essere anticipato anche ad adesso. Il gradimento del presidente De Laurentiis nei suoi confronti è stato svelato anche dall’agente Mario Giuffredi in un’intervista di qualche giorno fa.

Esposito sta vivendo la sua migliore stagione da professionista: ben 8 gol in questo inizio di stagione in Serie A, corredati anche da prestazioni di enorme livello al servizio della squadra. Agisce per lo più da seconda punta, ma con caratteristiche che lo rendono decisamente un attaccante molto completo.