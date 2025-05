Napoli scatenato: Jonathan David prima scelta, l’alternativa arriva dalla Premier League

Giovanni Manna si muove sottotraccia alla ricerca dei calciatori perfetti per la prossima stagione: Napoli stellare per il ritorno in Champions League

Jonathan David è la prima scelta per l’attacco azzurro del prossimo anno. Sarà lui il giocatore a cui saranno affidate le chiavi del reparto offensivo, al pari di Romelu Lukaku che resterà per un ritorno in Champions League da vero protagonista.

Il Napoli, però, si vuole cautelare e si guarda attorno. Infatti, Manna avrebbe già sondato un’altra pista alternativa a quella del canadese, nel caso in cui la trattativa non dovesse decollare. Secondo Alfredo Pedullà, il club partenopeo guarda in Premier League:

“Darwin Nunez è l’altro attaccante sondato dal Napoli subito dopo l’offerta presentata all’entourage di David”

E non è tutto. Pedullà sottolinea che sullo sfondo ci siano anche Bonny del Parma e Lucca dell’Udinese. Insomma, tutti attaccanti di un certo peso. Specialmente questi ultimi due.

Nunez dovrebbe lasciare il Liverpool dopo i tre anni trascorsi in Premier League. Il bilancio di quest’anno non è certamente come quello sperato. Infatti, l’anno scorso ha chiuso con 18 gol complessivi, vincendo una coppa di Lega. Mentre quest’anno è riuscito a portare a casa il campionato inglese, ma il bottino dei gol è molto magro: solo cinque marcature in Premier League. Deve riscattarsi altrove, magari nella terra del suo connazionale Cavani, che ha lasciato bellissimi ricordi in quel di Napoli.