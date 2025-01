Napoli calcio ultimissime, la rivelazione dell’agente Mario Giuffredi: “De Laurentiis mi ha chiamato per due calciatori”

Da qualche anno a questa parte il Napoli cerca di essere sempre più vigile sui giovani e su colpi in prospettiva, magari acquistando i calciatori a gennaio per poi lasciarli nei loro club sino a giugno. Un esempio è il caso di Patrick Dorgu, per cui il club azzurro starebbe tentando proprio una soluzione simile.

Non solo, perché il club partenopeo vuole riportare nella loro città Natale due giovani calciatori che hanno come procuratore Mario Giuffredi. Lo ha rivelato lo stesso procuratore nel corso del suo intervento alla trasmissione “Il Bello del calcio” in onda su Televomero.

De Laurentiis sui fratelli Esposito, la rivelazione di Giuffredi

Di seguito le sue parole al riguardo:

Quando il club chiede un mio calciatore è solo un piacere, ieri ho sentito ADL che rientrava da Los Angeles e mi ha chiesto due calciatori della mia scuderia, sono i due giovani Esposito. Entrambi (Sebastiano e Pio) piacciono molto sia a Manna che al presidente, che ha ribadito la sua stima nei confronti dei due ragazzi.

Sebastiano Esposito è una seconda punta, attualmente in presito con diritto di riscatto all’Empoli. Fin qui, si è rivelato uno dei calciatori più sorprendenti della Serie A, con 8 gol segnati. Francesco Pio Esposito, invece, è in prestito allo Spezia (sempre dall’Inter, ma senza alcun diritto di riscatto) ed è l’attuale capocannoniere della Serie B con 11 gol segnati.

Continuerebbe quindi la sinergia fra il Napoli e Mario Giuffredi, procuratore attuale di due calciatori azzurri (Di Lorenzo e Politano) e anche di altri calciatori che recentemente hanno lasciato (come Folorunsho). Inoltre, Giuffredi è anche l’agente di Mattia Zaccagni, ala della Lazio che figura fra i papabili nomi per sostituire Kvaratskhelia, su cui il procuratore ha anche risposto.