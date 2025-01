Ultime Napoli calcio- Arriva l’ultimatum: adesso rischia seriamente di saltare un affare che sembrava praticamente fatto.

Il Napoli prosegue nelle programmazione di un calciomercato che ha decisamente cambiato i suoi piani a seguito della cessione di Kvaratskhelia. L’obiettivo iniziale della società azzurra era infatti quello di limitarsi a qualche aggiusto (soprattutto in difesa) rispetto ad una rosa che stava avendo un buon rendimento. Invece, questa cessione obbliga il club ad intervenire con un investimento più deciso, ovvero quello necessario al suo sostituto, tralasciano quelle che erano le vecchie priorità.

Rafa Marin-Villarreal: salta tutto?

Un ulteriore cambio di programma è stato il mancato trasferimento in azzurro dello juventino Danilo: era già tutto fatto per lui come colpo in difesa, ma il brasiliano ha cambiato idea all’ultimo, preferendo un ritorno in Brasile. Questo porta il club alla ricerca di un nuovo difensore e, anche, a bloccare il trasferimento già concluso di colui che doveva fargli spazio, ovvero Rafa Marin.

Il difensore spagnolo doveva andare al Villarreal, ma ora il Napoli sta temporeggiando in attesa dell’acquisto di un altro difensore. Secondo quanto riportato da Relevo, però, quest’attesa non sarà infinita: il Villarreal ha infatti fatto capire che se entro tre giorni la situazione non dovesse sbloccarsi, allora provvederebbe a virare su altri obiettivi.

Il Napoli è così chiamato a far presto nella ricerca di un nuovo difensore, altrimenti il posto da liberare per permettere il suo arrivo rischierebbe di non liberarsi, creando un nuovo intoppo in un calciomercato che ha già regalato notevoli imprevisit.

Cambia tutto: Rafa Marin resta al Napoli?

Il Napoli in questi giorni dovrà quindi prendere rapidamente una nuova decisione al riguardo. Si fa sempre più largo, anche in virtù dell’imminente ritorno dall’infortunio di Buongiorno, la possibilità di non intervenire più nel reparto. In questo modo, rimarrebbe tutto come avvenuto fin qui in stagione: il reparto sarebbe composto proprio dall’ex Toro, insieme a Rrahmani, Juan Jesus e Rafa Marin.

Il Napoli potrebbe così scegliere di dare altri sei mesi a Rafa Marin per dimostrare il suo valore in maglia azzurra, nonostante la mancanza di un’altra competizione oltre alla Serie A in cui avere spazio. Non si avverte, infatti, il bisogno urgente di acquistare un’alternativa di livello alla coppia centrale titolare in considerazione delle ottime prestazioni messe fin qui in mostra da Juan Jesus.

Altrimenti, il club dovrebbe tornare su altre piste oramai mollate, come ad esempio quella per Ardian Ismajli dell’Empoli, centrale già con esperienza in Serie A e che arriverebbe a bassi costi visto il suo contratto in scadenza in estate.