Cinque ragioni per cui Chiesa farebbe bene a trasferirsi al Napoli

Non si placano i rumors sull’addio di Chiesa dal Liverpool, dove non è riuscito a confermarsi e rubare la scena: ecco perché Napoli gli farebbe bene

Dopo anni bui alla Juventus, complice gli infortuni, anche al Liverpool Federico Chiesa ha fatto fatica a confermarsi. Mai titolare in Premier League, ha accumulato di recente la quinta presenza in campionato che gli permetterà di guadagnarsi la medaglia e di conseguenza il titolo inglese.

L’attaccante della Nazionale è stato tormentato anche in Inghilterra da problemi fisici e non ha mai trovato la condizione giusta per ritornare a fare male, come all’Europeo del 2021, vinto anche grazie alle sue prestazioni. I rumors sul suo ritorno in Italia si fanno più insistenti e il club azzurro guarda con attenzione all’evoluzione della sua situazione. Ci sono cinque ragioni per cui Federico Chiesa farebbe bene a pensare ad un trasferimento al Napoli.

Chiesa, Napoli è l’ambiente giusto per ripartire

Sicuramente Federico Chiesa ha bisogno di ritrovare fiducia in sé stesso e un ambiente che lo spinga a dare il meglio di sé. La città di Napoli, da questo punto di vista, non ha eguali in Serie A. Una piazza caldissima, che potrebbe coccolarlo un po’ come accadeva a Firenze. E il capoluogo campano permette di vivere anche il tempo libero in modi differenti, tra isole, mare, cibo, locali e panorami mozzafiato.

Ma un’altra ragione è legata specificatamente al club. Il Napoli, a differenza di una Juventus, non sente l’esigenza di vincere ogni anno lo Scudetto. La società ha come obiettivo primario quello di lottare sempre per il vertice della classifica di Serie A e centrare la qualificazione in Champions League. Può sembrare simile, ma il concetto è leggermente diverso e cambia tutto.

Conte è l’uomo giusto per Chiesa

Un altro motivo in più per scegliere Napoli potrebbe essere l’allenatore. Se Antonio Conte dovesse restare anche per la prossima stagione, come da contratto, allora sarebbe un’ottima occasione per Federico Chiesa. Solo un tecnico d’esperienza, motivatore nato, con carisma, può toccare le corde giuste di un giocatore che sembra aver perso smalto e tranquillità da mesi a questa parte.

Il quarto motivo che può spingere l’ex Juventus ad accettare un avventura in azzurro potrebbe essere il modulo. Chiaramente è difficile dire già da adesso come giocherà il Napoli del futuro. Ma negli ultimi anni, il 4-3-3 è il modulo più utilizzato dalla formazione partenopea. E si sposa perfettamente con le caratteristiche di Chiesa.

Infine, ma non per importanza, il quinto punto è legato allo spogliatoio. O meglio, ai compagni che ritroverebbe nello spogliatoio. Chiesa frequenta da tempo la Nazionale e al Napoli ci sono diversi giocatori che fanno parte del gruppo Azzurro. Creare un blocco di un club è sempre stata una delle priorità dei ct vincenti dell’Italia. Lo stesso Conte con la BBC l’ha fatto ad EURO 2016. Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, ma anche Spinazzola che ha vinto l’Europeo nel 2021, potrebbero riuscire a inserire bene Federico all’interno della squadra.