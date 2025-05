Questione Stadi, Ceferin rincara la dose: “Anche San Siro non all’altezza”

Ceferin non ci sta e sbotta nuovamente sugli stadi italiani, sempre al centro di una discussione importante per via della loro struttura

Il tema stadi è molto presente e sempre discusso in Italia, specialmente per alcune società sportive. Anche il Napoli si trova al centro di questa problematica, in quanto il ‘Maradona‘ non è ritenuto adatto per determinati eventi.

Al momento lo stadio di proprietà del Comune di Napoli non vede neanche certa la sua presenza per Euro 2032, che si svolgerà nei migliori stadi della penisola. Aleksander Ceferin, vice presidente della FIFA, è uscito però allo scoperto sugli stadi italiani, non convincenti e all’altezza.

Ceferin sbotta contro gli stadi italiani: le sue parole

Ceferin è intervenuto ai microfoni di SkySport in occasione della semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Inter e Barcellona, che andrà in scena questa sera.

“San Siro è uno stadio bello, però ha bisogno di lavori che tutti si aspettano per essere migliorato. In Italia ci sono stadi vecchi e le infrastrutture qui non sono all’altezza” – afferma Ceferin a Sky Sport.

Le parole espresse già nelle ore precedenti dal vicepresidente dunque hanno avuto un’ulteriore conferma sugli stadi italiani. La speranza è che la situazione possa presto cambiare, così da vedere anche Napoli candidata per partite di calibro importante.