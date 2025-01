Ultime Calcio Napoli – Sfida aperta con il Manchester United per Dorgu: spunta un retroscena con De Laurentiis che cambia gli scenari del mercato

Tra le ultime calcio Napoli di giornata, novità anche per la trattativa che porterebbe a Patrick Dorgu. Il calciatore del Lecce piace moltissimo agli azzurri e al Manchester United, che starebbe tentando un affondo già per il calciomercato di gennaio. Il danese è una delle sorprese di questo campionato e ha attirato l’attenzione anche dei Red Devils, che puntano a una rivoluzione per ripartire in Premier League.

L’attuale 13° posto è una disfatta clamorosa per la squadra e servono rinforzi. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, i nomi di Dorgu e Garnacho potrebbero essere intrecciati, con il Napoli grande protagonista. Gli azzurri, infatti, puntano ai due classe 2004 insistentemente, con il d.s. Giovanni Manna che sta portando avanti un lavoro di trattative estenuanti e complesse.

Dorgu conteso tra Napoli e Manchester United: l’intervento di De Laurentiis

Che Patrick Dorgu sia un pupillo di Antonio Conte, questo lo avevamo capito già al termine della sfida tra Napoli e Lecce, con il tecnico partenopeo che si è avvicinato al giocatore e gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. É parso chiaro a tutti che l’esterno piacesse particolarmente all’allenatore, che lo porterebbe volentieri in azzurro già per questa seconda metà di stagione.

La trattativa, però, è complessa, specialmente per la richiesta del Lecce. I salentini non vogliono far partire il loro miglior giocatore per meno di 40 milioni di euro. Una cifra molto importante, specie durante il mercato di riparazione. Il Napoli ha così tentennato, promettendo, però, di tornare a trattare in estate. Uno scenario che avrebbe convinto anche la dirigenza pugliese, fino all’arrivo del Manchester United.

Gli inglesi, infatti, si sono fortemente interessati al 21enne, tanto da presentare un’offerta di circa 35 milioni di euro. Una proposta a cui è parso difficile dire di no, ma che, al momento, è stata congelata. Il Lecce non vuole far partire Dorgu a gennaio, per evitare complicazioni nella lotta salvezza. Con questi chiari di luna è sceso in campo Aurelio De Laurentiis, che avrebbe trovato personalmente un accordo per la stessa cifra, ma in estate.

Un intervento che potrebbe sparigliare le carte, allontanare lo United e rafforzare la promessa per un nuovo incontro tra 5 mesi. Per allora sarà chiaro se il Lecce giocherà ancora in Serie A il prossimo anno oppure no e qualsiasi trattativa sarà affrontata con molta più facilità.